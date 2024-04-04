Аллерголог предупредил об угрозе «пыльцевых бурь» в апреле

«Пыльцевые бури» (концентрация пыльцы в воздухе, которая значительно превышает норму) можно ожидать в Центральной России уже в начале этого месяца. Об этом в четверг, 4 апреля, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Из высших растений пыльцу первой начинает выделять ольха, потом присоединяется орешник, спустя где-то пару недель — береза. <...> Экстремальная концентрация пыльцы, по прогнозам, будет сейчас, в начале апреля», — рассказал врач в эфире радио Sputnik.

По его словам, в начале апреля «пыльцевую бурю» стоит ожидать в Москве и во всей Западной и Центральной России: Смоленске, Курске, Воронеже, Липецке, Туле, Рязани, Калуге и Брянске.

Болибок посоветовал аллергикам отслеживать движение пыльцы по специализированным картам на метеорологических сайтах и использовать для защиты маски и очки.

Ранее, 2 апреля, врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что весной у многих людей из-за цветущих растений может обостриться аллергия. Он порекомендовал не проветривать помещение в период активного цветения и воздерживаться от прогулок по парку или лесу. Для очистки воздуха он посоветовал использовать ионизаторы или увлажнители.