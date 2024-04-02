Токсиколог назвал небезопасные цветы для аллергиков

Весной у многих людей из-за цветущих растений, пыльцы и других аллергенов обостряется аллергия. Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал во вторник, 2 апреля, как с ней справиться, а также поделился интересными фактами для аллергиков.

«Многим уже становится тяжело выходить на улицу из-за цветения. Очень важно после возвращения домой промывать нос солевым раствором и увлажнять глаза. Это поможет уменьшить контакт с аллергенами и облегчить симптомы. Лучше всего делать промывания в комплексе с назначенными вам антигистаминными лекарствами», — посоветовал врач в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, если человек сильно подвержен аллергии на цветение, следует избегать прямого контакта с аллергенами. Также врач порекомендовал не проветривать помещение в период активного цветения и воздерживаться от прогулок по парку или лесу. Для очистки воздуха можно использовать ионизаторы или увлажнители.

Токсиколог отметил, что аллергикам не стоит дарить букеты из гербер, лилий, ромашек и хризантем. В качестве альтернативы Кутушов посоветовал розы, поскольку их тяжелая пыльца не поднимается в воздух.

Кроме того, врач призвал не игнорировать антигистаминные препараты в случае наличия аллергии.

В свою очередь главный врач ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, первый вице-президент, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина рассказала в беседе с сайтом aif.ru, что максимальная концентрация пыльцы в воздухе и наибольшие проблемы у аллергиков ожидаются примерно во второй половине апреля — начале мая. Это очень во многом зависит от климата, температуры и наличия осадков.

Ранее, 24 марта, врач аллерголог-иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова рассказала «Известиям», как защитить организм в весенний период. Он отметил, что необходимо вовремя обратиться к врачу аллергологу-иммунологу.

Чтобы снизить контакт с пыльцой, специалист рекомендовала придерживаться ряда правил. Так, рано утром и в сухие жаркие дни она посоветовала не выходить на улицу. В это время в воздухе наибольшая концентрация пыльцы. Также не стоит открывать окна в ранние часы, отметила медик.