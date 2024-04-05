В Кремле прокомментировали введенный Японией запрет на экспорт товаров в РФ
Япония, присоединившись в полноформатном режиме к антироссийским ограничениям, заняла недружественную позицию к РФ, заявил 5 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как отметил Песков, Москва смотрит на введенные Токио ограничения, так же «как и на предыдущие» рестрикции.
«Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций, ограничений в отношении нашей страны и заняла недружественную позицию», — добавил Песков.
Ранее в этот день сообщалось, что в Японии с 5 апреля начинает действовать запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров. Среди прочего под ограничения попали литий-ионные аккумуляторы, трубы для газо- и нефтепроводов, драгметаллы и другие товары.
В декабре 2023 года стало известно, что Япония ввела санкции в отношении 57 российских организаций. В августе прошлого года был введен запрет на экспорт в РФ автомобилей и дизельных авто с объемом двигателя больше 1,9 л, гибридных машин, электрокаров.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.