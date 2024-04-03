Наше вам: россияне назвали отрасли с максимальным импортозамещением

Подавляющее большинство россиян ощущают, что отечественные компании могут заместить импорт в важнейших потребительских сегментах — производстве продуктов и напитков (81%), мебели и предметах интерьера (76%), бытовой химии (75%), средств личной гигиены и косметики (71%), лекарств (55%), показал опрос OMD OM Group в марте этого года. Причем по некоторым сегментам рост по сравнению с исследованием середины 2022 года показал рост до 10 п.п. Несколько более скептично соотечественники относятся к возможностям замещения импорта в сегментах IT-продуктов, электроники и особенно автомобилей. В этом секторе только 37% россиян считают, что зарубежные поставки можно заменить отечественными аналогами.

Можем, любим, практикуем

В послании Федеральному собранию Владимир Путин отдельно отметил вопрос импорта и его замещения отечественными товарами. Президент привел такие цифры: в 1999 году доля зарубежных поставок достигла 26% ВВП, а в прошлом году она составила уже 19%. При этом глава государства поставил задачу: до 2030 года нужно выйти на уровень не более 17% валового внутреннего продукта.

«А это значит, что мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары — лекарства, оборудования, станки, транспортные средства и т.д. Но все мы не можем и нам не нужно к этому стремиться, чтобы всё производить», — подчеркнул глава государства.

Вопрос о необходимости импортозамещения возник еще в нулевых годах, но особенную остроту приобрел в 2014-м, когда против нашей страны были введены санкции, а мы ответили контрсанкциями на ввоз определенных товаров. Пик проблема приобрела после февраля 2022 года, когда против России начали применять беспрецедентные ограничения.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Но именно 2014-й сыграл принципиальную роль в том, чтобы в ситуации 2022 года Россия оказалась подготовленной. Как показал опрос OMD OM Group, более 80% россиян считают, что страна может обеспечить себя продуктами питания и напитками в полной или значительной мере. Действительно, развитие сельского хозяйства и переработки позволяет не только производить достаточно продовольствия для внутреннего потребления, но и экспортировать его.

Также уверенно отечественные потребители ощущают себя с точки зрения обеспечения отечественной мебелью и предметами интерьера (76%), бытовой химией (75%), косметикой (71%), лекарственными средствами (55%). Причем по сравнению с аналогичным опросом середины 2022 года показатели выросли на 4–10 п.п. То есть, можно говорить, что процесс импортозамещения идет уверенными темпами.

Дело техники

Несколько иная картина наблюдается в ситуации с техникой. Так, менее половины россиян считают, что в полной или значительной степени мы можем обеспечить себя в сегментах бытовой техники (49%), IT-продуктов (48%), электроники (39%) и производстве автомобилей (37%). Впрочем, и в этих категориях наблюдается рост до 5 п.п. по сравнению с опросом середины 2022 года.

— Курс на импортозамещение в производстве, несомненно, будет положительно влиять на развитие российской экономики. Если сравнивать опросы марта 2024 года и середины 2022-го, то заметен рост оптимистических ожиданий относительно импортозамещения. Он произошел во всех категориях, но более заметен в косметике и бытовой химии, — прокомментировал руководитель группы медиаисследований OMD OM Group Евгений Михайлов.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

При этом он отметил и сохраняющуюся тенденцию — при однозначно положительном отношении россиян к идее замещения импорта в целом, чем выше технологичность направления, тем больше возникает сомнений.

Защитный механизм

По словам доцента департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Александра Зайцева, действительно с 2022 года из-за санкций, ухода части зарубежных компаний и ограничений поставок продукции из развитых стран, а также обесценения рубля и удорожания логистики, для российских производителей сложилась определенная ситуация.

— По сути, она походит на протекционистскую защиту. Естественно, что более активно сейчас видно импортозамещение в относительно технологически более простых отраслях (например, мебель, одежда, бытовая химия, спортивные товары, игрушки и пр.), — подчеркнул эксперт.

По мнению директора Центра экономической географии и регионалистики Президентской Академии Степана Земцова, очевидно, что товары, которые проще и дешевле производить, будут импортозамещаться быстрее.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Важно также отметить, что в некоторых секторах, которые важны с точки зрения национальной безопасности, например, обеспечения продовольствием, процесс замещения начался раньше и уже достиг определенного уровня. Есть серьезные преимущества у производства на месте, также имеется господдержка, отметил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

— Российская «пищёвка» успешно экспортирует многие продукты — а то, что хорошо экспортируется, не менее хорошо импортозамещается, — отметил он.

На процесс замены высокотехнологической продукции потребуется больше времени. И, как ни странно, увеличение поставок из-за рубежа.

— Проекты технологического суверенитета потребуют закупки большого объема оборудования. У нас большая нехватка электроники и станков, то есть средств производства, а без этого невозможно создать собственное производство. Поэтому в начале возможен даже рост импорта, но после 2030 года планируется выход на расширение собственных технологий и сложных продуктов, поставляемых на экспорт, — пояснил Степан Земцов.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

По поручению президента, доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие шесть лет должна увеличивать в полтора раза. А объем несырьевого неэнергетического экспорта не менее, чем на две трети.

И где-то имиджевый ход

За последние два года многие секторы нашей экономики подверглись процессу спонтанного импортозамещения, отметила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. По ее словам, причиной стал демонстративный уход с российского рынка западных игроков.

— Преимущество получили, например, российские бренды одежды — Henderson, Lime и др., производители ПО и IT-решений — Positive Technologies, Астра и др., и даже производители кормов для животных. Еще одним толчком к непроизвольному импортозамещению стала девальвация рубля — теперь во многих сферах отечественные аналоги имеют более привлекательный ценник в сравнении с зарубежными. Пример — рынок вин и другой алкогольной продукции, — сказала эксперт.

И другие специалисты отмечают, что процесс замещения импорта во многом зависит от мировой конъюнктуры, крепости отечественной валюты и доверия к российским товарам.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

— Снижение импорта — не самоцель, автаркию никто не строит — нужно не мешать отечественному производителю, возможно аккуратно стимулируя отечественное производство и разработки, — считает Антон Табах.

По его мнению, например, важно работать с имиджем российских автомобилей. И Евгений Михайлов предположил, что для налаживания производства качественных высокотехнологических товаров скорее всего потребуется широкая информационная поддержка.