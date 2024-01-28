Освоили азы: как России добиться технологического суверенитета

В декабре 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о том, что Россия инвестирует более 65 млрд рублей в 2024 году в проекты, направленные на технологический суверенитет страны. Основы политики импортозамещения заложены намного раньше, чем принято считать, — в 2012 году, тогда была разработана государственная программа по развитию сельского хозяйства. Что такое технологический суверенитет, как происходит внедрение отечественных разработок в регионах, первые итоги и перспективы — в материале «Известий».

Курс на импортозамещение

Толчком к началу импортозамещения в России стал кризис 2014 года, рассказал изданию генеральный директор ITFB Group Роман Волков. Тогда крупные компании, в первую очередь из финансового сектора, задумались о необходимости замены иностранного ПО отечественными разработками, чтобы снизить риски. С 2015 года импортозамещение началось в государственных органах. Им запретили закупать западный софт, если в Реестре отечественного ПО есть аналог. С 2018 года аналогичные процессы начались в госкорпорациях. В 2021 году Минцифры России рекомендовало перейти на отечественные разработки объектам критических информационных инфраструктур (КИИ).

— Однако к февралю 2022 года, когда с российского рынка ушли многие западные вендоры, процесс импортозамещения был далек от завершения. Например, на момент ухода Oracle Siebel CRM, Oracle BI, Power BI, Tableau даже в госсекторе доля российского программного обеспечения не превышала 30–35%, в коммерческом секторе она зачастую была еще ниже. Уход в 2022 году западных решений с российского рынка ускорил процесс импортозамещения. В 2022 году спрос на отечественное ПО вырос на 300% по сравнению с предыдущим годом, — рассказал Волков.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

По словам эксперта, компании в процессе импортозамещения софта в России столкнулись с несколькими проблемами. Ряд зарубежных решений, например в сегменте узкоспециализированного промышленного ПО, было просто нечем заменять. В коммерческом сегменте ситуация обстоит лучше, так как есть российские решения, которые могут заменить иностранные сервисы.

Технологический суверенитет

В мае 2023 года в России была принята Концепция технологического развития до 2030 года. Именно в этом документе заложены основные понятия и идеи проводимой политики. Технологический суверенитет — это системная программа, направленная на создание собственных технологий, которые критично необходимы в различных направлениях промышленности и экономике . То есть это не только ИТ-решения в чистом виде, это технологии, необходимые для линий производства, для сельского хозяйства, для тяжелого машиностроения, легкой промышленности, энергетики. То есть всё то, что позволяет стране получать высокотехнологичную продукцию и высокоэффективные проекты, рассказал в беседе с изданием основатель и СЕО Mirey Robotics Андрей Наташкин.

Вопрос технологического суверенитета актуален для любой страны, однако функционирование глобальной экономики размывает важность данного понятия, отметил эксперт. Глобализация процессов делает возможность получить любую необходимую технологию и адаптировать ее для себя. Уже понятен примерный бюджет реализации проекта — порядка 3 трлн рублей. Эта сумма будет сформирована как за счет государственного бюджета, так и за счет частных средств. Ожидается, что удастся привлечь около 45% частного финансирования.

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В первую очередь достижение технологического суверенитета связано с собственной сильной научной базой, когда наука не оторвана от потребностей бизнеса, рассказал Роман Волков. Невозможно достигнуть технологического суверенитета и без сильной ИКТ-отрасли. Здесь огромную роль играют квалифицированные кадры: инженеры, разработчики.

Приоритет в отрасли

В апреле 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в котором утверждено 13 приоритетных направлений, напомнил директор портфеля продуктов «Нота Купол» Игорь Душа. К ним относятся авиационная промышленность, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, медицинская промышленность, нефтегазовое, сельскохозяйственное, специализированное машиностроение, станкоинструментальная промышленность, судостроение, фармацевтика, химическая промышленность, электроника и энергетика.

Приоритетное направление в области технологического суверенитета, по словам Волкова, — объекты КИИ. В прошлом году Минпромторг России разработал план по переходу на отечественное ПО предприятий горнодобывающей, металлургической, ракетно-космической, химической и атомной отраслей. Планируется, что уже в текущем году предприятия этих отраслей должны полностью перейти на отечественный софт.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Кроме того, к важным направлениям относятся технологии беспроводной связи, робототехника, микро- и радиоэлектроника, решения в сфере искусственного интеллекта, промышленный интернет вещей (IoT). Например, в декабре 2023 года Росстандарт утвердил национальный стандарт LoRaWAN для интернета вещей (IoT), направленный на развитие экосистем, которые можно использовать в сфере транспорта и логистики, ЖКХ, на промышленных предприятиях, — заключил Волков.

По словам эксперта, важная роль в достижении технологического суверенитета принадлежит государству: финансовая и грантовая поддержка, а также меры косвенной поддержки, например госзаказы, технологические конкурсы. Большое значение имеет разработка нормативно-правовой базы без излишнего регулирования отрасли.

Технологическое кредитование

Технологический кредит — это новая мера поддержки перспективных ИТ-проектов, направленная на увеличение числа промышленных производств. Ее реализация началась в декабре 2023 года. Для получения займа проект должен отвечать ряду требований: в первую очередь сведения о нем должны быть включены в реестр проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики РФ, а его полная стоимость должна составлять от 1 до 20 млрд рублей.

По словам заместителя генерального директора по технологическому развитию группы «Иннотех» Дмитрия Гредникова, такой кредит будет выдаваться на срок от трех до 15 лет, при этом не менее 20% полной стоимости проекта должно финансироваться за счет собственных средств заемщика на реализацию, а до 80% — за счет привлечения технологического кредита.

Фото: ТАСС/Джамиля Байрамукова

Депутат Мособлдумы, координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов отметил, что рефинансирование займов технологическим кредитом не предусмотрено, кроме того, проект не может реализовываться на основании концессионных соглашений. Несомненно, технологический кредит даст возможность для реализации новых масштабных проектов действующих промышленных предприятий, заключил Маликов.

Обстановка в регионах

Исторически, за исключением нескольких субъектов, ИТ-бюджеты в России не были большими, как следствие, именно региональные прикладные решения разрабатывались отечественными компаниями. На текущий момент производится активная замена иностранного системного программного обеспечения, импортного оборудования и решений в части информационной безопасности, рассказал «Известиям» партнер Лиги цифровой экономики Дмитрий Борцов.

По его словам, в реестре отечественного ПО сегодня достаточно российских продуктов и решений. Регионам потребуется время на бесшовный переход в течение нескольких лет. Важнейшим достижением 2023 года стало успешное завершение эксперимента по внедрению платформы «ГосТех» для создания информационных систем Росимущества и Минспорта. «ГосТех» — цифровая платформа для взаимодействия граждан и бизнеса с государством — полностью выполнена на основе отечественной разработки.

— Предполагаю, что и частный сектор полностью будет переходить на отечественные ПО, это связано с тем, что сейчас всё больше и больше ограничений в использовании зарубежных ИТ-сервисов. По прогнозам, переход на отечественное ПО займет от трех до пяти лет. На мой взгляд, российским компаниям необходимо присмотреться к переходу на отечественные решения, зарубежные «пиратки» могут нанести колоссальный ущерб компании, если произойдет утечка информации, — подчеркнул генеральный директор «ЕРТ-Групп» Василий Ракитин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам Борцова, в ИТ-сфере в части прикладных решений российские разработчики не отстают, а порой и опережают иностранных коллег, в последние годы успешно продвигаются отечественные системное ПО и оборудование.

— По ряду направлений наша страна чувствует себя уверенно, где-то предстоит сделать еще достаточно много. С 2014 года правительство РФ разрабатывает нормативные акты, которые активно стимулируют импортозамещение во всех отраслях, — заключил эксперт.

Ключевая роль в создании технологического суверенитета отдается регионам, считает Наташкин, однако не ясно, насколько они готовы к возложенным задачам. Сложность заключается в том, что регионы должны не просто реализовывать текущую политику, а совершить технологический прорыв.