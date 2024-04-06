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Врач рассказал об опасности шоколада

Врач Умнов: частое употребление шоколада может привести к атеросклерозу
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов 6 апреля рассказал «Известиям» об опасности шоколада.

«Шоколад — весьма калорийный продукт. Чем менее он «горек», тем больше в нем содержится сахара (глюкозы и вдобавок лактозы в молочном). Но шоколад и полезен. В нем содержится много железа, фосфора, марганца цинка и полифенолов, которые обеспечивают лучшее поступление кислорода в ткани, заживление ран, рост ногтей, волос и костей. Однако сейчас не о пользе», — сказал он.

По словам Умнова, наименее полезными считается белый и молочный шоколад из-за избытка сахара при небольшом содержании кислорода. Ежедневная относительно безопасная доза — 40 г горького и 20 г молочного.

«Избыток, тем более при ежедневном употреблении, ведет к ожирению, атеросклерозу с сердечно-сосудистыми осложнениями и риску заболеть сахарным диабетом второго типа. Детям до трех лет вообще желательно шоколад не есть, чтобы сформировалось и правильное пищевое поведение и меньше образовывалась жировая ткань. Шоколадные конфеты с алкоголем — это вообще странная густая субстанция, содержащая алкоголь, сахар и загуститель в шоколадной капсуле. Тут риск повредить внутренние органы еще выше. Страдают и печень, и желудок, и головной мозг из-за действия этилового спирта. И риск развития сахарного диабета выше, так как глюкоза крови скачет неимоверно», — заключил эксперт.

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27 марта исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала «Известиям» о пользе халвы.

Так, витамин Е, который содержится в составе подсолнечной халвы, борется со старостью и очень полезен женщинам. В арахисовой халве главным компонентом является микроэлемент кремний, который необходим хрящам, сухожилиям и зубам. Употребление халвы из льняного семени — колоссальная поддержка сердечно-сосудистой системы, сообщила биолог.

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