Здоровью не навредить: в России хотят ввести профстандарт для нутрициологов

В России могут ввести профстандарт и сертификацию нутрициологов, чтобы избежать случаев причинения вреда здоровью граждан. С таким предложением в правительство обратился зампред Госдумы Борис Чернышов. Услуги этих специалистов пользуются высоким спросом, но зачастую их оказывают те, кто не имеет медицинского или смежного образования. В отрасли инициативу поддерживают, отмечая, что сегодня нутрициологом можно стать, пройдя месячные курсы. Однако получить за это время знания и опыт невозможно, считают эксперты.

Опасные специалисты

Правительству предлагают ввести в России профессиональный стандарт «Нутрициолог». С такой инициативой к вице-премьерам Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. В документе, с которым ознакомились «Известия», он напоминает, что 14 февраля Владимир Путин дал поручение кабмину сформировать и запустить нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья. Депутат полагает, что один из ключевых аспектов инициативы — правильное питание и, как следствие, наука о нем.

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«В последние годы наблюдается повышенный интерес к нутрициологии и рост числа соответствующих специалистов. В рамках конгресса «Нутрициология и диетология для здоровьесбережения населения России» (ноябрь 2023 года) была названа цифра в 150 тыс. таких консультантов. По другим оценкам, речь идет от 300 тыс. до 500 тыс. человек. При этом лишь малая часть из них имеет медицинское или иное смежное высшее образование», — говорится в обращении к вице-премьерам.

Справка «Известий» Нутрициология — наука по изучению функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияния на организм человека. Она изучает механизмы здорового питания, определяет системы и стратегии рационального питания человека. За рубежом такую специальность можно получить в вузах и колледжах.

По его словам, на сегодняшний день большинство представителей этой профессии — выпускники многочисленных курсов, марафонов и других обучающих программ. При этом в России отсутствует системный подход к сертификации и лицензированию этой работы, которой, по сути, может заниматься любой желающий, в отличие, например, от диетологии.

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«Многочисленные попытки введения профессионального стандарта для таких консультантов до сих пор не увенчались успехом. Так, решение по профстандарту «Нутрициолог», который находится на рассмотрении Министерства труда и социальной защиты, до сих пор не принято. В конечном итоге все эти факторы могут привести не только к негативным последствиям для здоровья граждан, которые пострадают от непрофессиональных действий, но и дискредитировать эту профессию», — говорится в обращении вице-спикера.

В связи с этим Борис Чернышов предлагает рассмотреть возможность разработки и внедрения программы сертификации специалистов в этой сфере на базе крупнейших учреждений высшего образования России с такими направлениями подготовки. Также депутат просит правительство дать поручение о принятии профстандарта «Нутрициолог».

— Человеку, который нуждается в услугах нутрициолога, очень сложно сориентироваться на огромном рынке предложений, понять, действительно ли перед ним профессионал. Тем более что демонстрируются многочисленные сертификаты о прохождении непонятных, но очень красиво и пафосно названных курсов и даже окончании неких «институтов», «школ», — пояснил «Известиям» важность решения вопроса сам Борис Чернышов.

По его словам, появление профстандарта и сертификации позволит минимизировать ущерб, который может быть причинен здоровью непрофессиональными нутрициологами.

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«Проект профстандарта «Консультант по рациональному и здоровому питанию (нутрициолог)» на рассмотрение в Минтруд не поступал», — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Также там отметили, что координируют разработку таких документов. То есть, получив проект, министерство начинает процедуру общественного обсуждения и согласования с профильными ведомствами на федеральном портале нормативных правовых актов.

Что касается разработки самого документа, то этим занимаются представители заинтересованных сторон — объединения работодателей, профессиональные сообщества, саморегулируемые и некоммерческие организации.

«Разработку проекта профессионального стандарта «Нутрициолог» ведет Национальная ассоциация клинического питания с согласования совета по профессиональным квалификациям в сфере здравоохранения (Союз медсообщества «Национальная медицинская палата»)», — уточнили в министерстве.

«Известия» направили запросы в указанные организации, а также в ведущие вузы страны и Росстандарт.

В пресс-службе правительства сообщили, что обращение депутата на рассмотрение в кабмин еще не поступило.

Без диагнозов

Нутрициология изучает общие закономерности воздействия питания на организм, а не лечение или профилактику конкретных заболеваний с помощью продуктов, которые зачастую рекомендуют неспециалисты в этой сфере, сказал «Известиям» завкафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

— То есть нутрициолог не имеет права проводить взвешивания, измерения объемов тела и другие манипуляции с целью постановки диагноза, назначать лечение, заниматься профилактикой конкретных заболеваний, давать обязательные к исполнению рекомендации по питанию и образу жизни, — пояснил эксперт.

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По его словам, задача консультанта — знакомить клиентов с правилами рационального, сбалансированного питания, с функциями органов пищеварения, влиянием нутриентов на метаболизм. Также он должен рассказывать об основных принципах энергетического и пластического обмена, необходимых человеку питательных веществах, о влиянии их нехватки или избытка на здоровье.

— Сегодня называть себя нутрициологом может буквально любой желающий. Более того, такие люди могут становиться наставниками для людей, желающих стать такими специалистами. Именно поэтому необходимо появление профессионального стандарта, — убежден Дмитрий Куликов.

Это мнение разделяет диетолог и нутрициолог Ирина Писарева, которой приходилось исправлять ошибки неспециалистов.

Фото: Global Look Press/Daniel Vogl

— Естественно, я поддерживаю появление профстандарта. Возможно, даже необходимо ввести какой-то реестр нутрициологов, прошедших сертификацию по этой профессии. Это необходимо для того, чтобы человек понимал, к кому он обращается за услугами. Ведь некоторые становятся такими консультантами, закончив курсы, которые длятся всего месяц. Но за это время невозможно получить знания и необходимый опыт, — пояснила эксперт.

По ее словам, при этом некоторые такие специалисты начинают мнить себя врачами и даже назначают анализы и какие-то препараты. В ее практике были случаи, когда приходили люди, что им прописывали различные добавки для похудения. Но после их приема обратившиеся плохо себя чувствовали, так как им были назначены очень высокие дозы этих препаратов, пояснила она. Таких случаев, как отмечает Ирина Писарева, миллионы, но в итоге люди считают, что все нутрициологи — мошенники, и перестают им доверять. Поэтому важно, чтобы такой профессиональный стандарт появился, подчеркнула она.