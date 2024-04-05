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Экс-помощник президента США заявил о выходе страны из НАТО в случае победы Трампа

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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах 2024 года наверняка объявит о выводе страны из Североатлантического альянса, заявил экс-помощник по нацбезопасности при офисе 45-го президента Соединенных Штатов Джон Болтон.

Он уверен, что намерения Трампа вывести страну из НАТО нельзя воспринимать как популизм, склонность к которому нередко приписывают бывшему американскому лидеру.

«Думаю, он работает над тем, чтобы наконец сказать: «Сегодня мы выходим (из НАТО. ― Ред.)». Ему это почти удалось в 2018 году. Возможно, это может стать одним из первых приоритетов его второго срока», ― заявил Болтон 3 апреля в интервью YouTube-каналу MeidasTouch.

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Ранее, 9 марта, Болтон посоветовал Трампу расшатывать ООН вместо НАТО. По его словам, «трамписты» хотели создать «двухуровневое» НАТО, в котором гарантия коллективной обороны не распространялась бы на страны, не вкладывавшие 2% от ВВП в вооруженные силы. По мнению бывшего советника Трампа, такое предложение губительно.

11 февраля Трамп сделал резонансное заявление в ходе предвыборного митинга в Южной Каролине. Он отметил, что поощрял бы Россию атаковать страны — участницы НАТО в случае, если те не выполняли бы своих финансовых обязательств перед военно-политическим блоком.

Это высказывание прокомментировал глава военного блока Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что любое предположение о том, что союзники по НАТО не будут защищать друг друга, подрывает безопасность всего Североатлантического альянса, включая безопасность США, а также подвергает риску европейских солдат.

При этом политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что вероятность выхода СЩА из НАТО в случае победы Трампа на президентских выборах невелика.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе – сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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