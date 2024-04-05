В трех регионах РФ начнут обслуживать в МФЦ по биометрии до конца 2024 года

До конца 2024 года жители трех российских регионов — Челябинской, Липецкой и Ленинградской областей — смогут получать государственные и муниципальные услуги в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта. Об этом «Известиям» сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

По его поручению субъекты совместно с Минэком, Минцифрой и Центром биометрических технологий (ЦБТ — оператор государственной единой биометрической системы) подготовили дорожные карты с планом развития проекта в каждом из регионов. Документы направлены в аппарат правительства.

«Обслуживание по биометрии, в том числе в отделениях МФЦ, станет альтернативой уже привычному предъявлению паспорта, но не заменой ему. Каждый гражданин сможет выбрать, как именно он хочет получать услуги», — уточнили в аппарате Григоренко.

В каждом из пилотных регионов выберут отделения МФЦ, где пройдет тестирование сервиса, уточнили в пресс-службе ЦБТ. Также будет определено количество окон, в которых клиентов смогут обслуживать в новом формате.

Доступ к такому обслуживанию получат жители пилотных регионов, которые зарегистрировали подтвержденную биометрию в единой биометрической системе (ЕБС), объяснили в ЦБТ. Сделать это можно очно более чем в 12 тыс. банковских отделений по всей стране. По результатам пилота планируется принять решение о масштабировании проекта на другие регионы.

Сейчас практически любая услуга в МФЦ требует предоставления паспорта для удостоверения личности гражданина. При этом использование биометрических технологий сократит время обслуживания и предоставления услуг, подчеркнул продакт-менеджер по видео решениям компании Konica Minolta Business Solutions Russia Иван Котов. Если сейчас при подтверждении личности может потребоваться какое-то время на запись данных из паспорта, их внесение в документы, то биометрия ускорит этот процесс.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лицевая страна: россиян начнут обслуживать в МФЦ по биометрии в 2024-м