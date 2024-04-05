Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдепе сообщили о подготовке нового предложения по обмену Гершковича и Уилана
Общество
Врачи оценили состояние губернатора Чибиса после ранения
Мир
В парламенте Словакии выступили против создания фонда НАТО для Украины
Общество
Следователи приступили к выяснению причин нападения на губернатора Чибиса
Мир
ЦАХАЛ завершила расследование инцидента с гибелью сотрудников WCK
Происшествия
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Армия
Гвардии рядовой Майборода точным ударом «Града» уничтожил колонну ВСУ
Происшествия
ФСБ пресекла преступную деятельность «черных банкиров» в Запорожской области и ДНР
Общество
«Известия» узнали, как напавший на губернатора Чибиса объяснил поступок
Спорт
Соревнования по мотокроссу MX Igora Drive 2024 пройдут на автодроме «Игора Драйв» в мае
Происшествия
Губернатор Мурманской области Чибис получил ножевое ранение
Общество
Минпросвещения опубликовало проект нового расписания ЕГЭ-2024
Мир
Синхронист Меснар неуклюже упал на открытии олимпийского водного центра под Парижем
Происшествия
Силы ПВО перехватили один и уничтожили семь беспилотников над Курской областью
Мир
Гросси заявил о реальной опасности для ЗАЭС после отключения электроснабжения
Мир
Лавров поблагодарил Таджикистан за помощь в расследовании теракта в «Крокусе»

В трех регионах РФ начнут обслуживать в МФЦ по биометрии до конца 2024 года

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До конца 2024 года жители трех российских регионов — Челябинской, Липецкой и Ленинградской областей — смогут получать государственные и муниципальные услуги в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта. Об этом «Известиям» сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Идут по слепку: зачем банки собирают биометрию граждан
Насколько надежны системы защиты данных

По его поручению субъекты совместно с Минэком, Минцифрой и Центром биометрических технологий (ЦБТ — оператор государственной единой биометрической системы) подготовили дорожные карты с планом развития проекта в каждом из регионов. Документы направлены в аппарат правительства.

«Обслуживание по биометрии, в том числе в отделениях МФЦ, станет альтернативой уже привычному предъявлению паспорта, но не заменой ему. Каждый гражданин сможет выбрать, как именно он хочет получать услуги», — уточнили в аппарате Григоренко.

В каждом из пилотных регионов выберут отделения МФЦ, где пройдет тестирование сервиса, уточнили в пресс-службе ЦБТ. Также будет определено количество окон, в которых клиентов смогут обслуживать в новом формате.

Доступ к такому обслуживанию получат жители пилотных регионов, которые зарегистрировали подтвержденную биометрию в единой биометрической системе (ЕБС), объяснили в ЦБТ. Сделать это можно очно более чем в 12 тыс. банковских отделений по всей стране. По результатам пилота планируется принять решение о масштабировании проекта на другие регионы.

Сейчас практически любая услуга в МФЦ требует предоставления паспорта для удостоверения личности гражданина. При этом использование биометрических технологий сократит время обслуживания и предоставления услуг, подчеркнул продакт-менеджер по видео решениям компании Konica Minolta Business Solutions Russia Иван Котов. Если сейчас при подтверждении личности может потребоваться какое-то время на запись данных из паспорта, их внесение в документы, то биометрия ускорит этот процесс.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лицевая страна: россиян начнут обслуживать в МФЦ по биометрии в 2024-м

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024