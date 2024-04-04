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Синхронист Меснар неуклюже упал на открытии олимпийского водного центра под Парижем

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Фото: соцсети
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Французский прыгун-синхронист Рауль Меснар поскользнулся и упал во время торжественного открытия олимпийского водного центра в Сен-Дени под Парижем. Этот момент попал в трансляцию, которая велась 4 апреля.

Олимпиец, совершая прыжок вместе с двумя другими спортсменами, поскользнулся и упал в воду «бомбочкой».

На торжественном открытии присутствовал и президент Франции Эммануэль Макрон. В ходе осмотра водного центра журналисты попросили у него подтвердить свои слова, сказанные в феврале, о готовности поплавать в Сене. Тогда французский лидер заявил о серьезности его заявления искупаться в реке, вопреки опасениям о качестве воды.

В 2023 году тестовые соревнования по плаванию на Сене были отменены из-за сомнений в качестве воды. По причине стремительно ухудшающегося качества воды купание в реке было запрещено еще в 1923 году. Олимпийские игры 2024 года должны возобновить традицию плавания в Сене.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.

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Согласно опросу от конца марта, 52% жителей Франции считают, что страна не готова проводить Олимпийские и Паралимпийские игры.

21 марта газета Le Monde узнала о «социальной чистке» в парижском регионе накануне ОИ. Многочисленные рейды были проведены полицией по лагерям беженцев и укрытиям бездомных. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 5 марта сообщил, что число зрителей на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже будет сокращено почти вдвое в целях безопасности.

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