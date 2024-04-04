«Известия» публикуют кадры последних пожарных проверок перед терактом в «Крокусе»

В распоряжении «Известий» — эксклюзивные кадры последних пожарных проверок в подмосковном «Крокус Сити Холле» и прилегающих локациях перед терактом.

На записи зафиксированы проверки от 2, 16, 27 февраля и 22 марта (день теракта). На кадрах специалисты пожарной инспекции, сотрудники «Крокуса», «Vegas Крокус Сити» и «Крокус Сити Океанариум» озвучивают свои действия при возможном ЧП.

«Сегодня 2 февраля, время 09:35, мы находимся в «Крокус Сити Холле», ОКУД будет проводиться на склад декорации, находящийся в зоне разгрузки», — сказал один из специалистов.

Также на видео тестируются автоматические системы пожаротушения, сигнализации и пожарные гидранты.

Ранее, 1 апреля, ТАСС со ссылкой на источник сообщил об изъятии в подразделениях ГУ МЧС по Московской области актов проверок противопожарного состояния «Крокуса». Анализируются данные о том, проводились ли контрольно-надзорные мероприятия, связанные с пожарной безопасностью, выявлялись ли нарушения, как контролировалось их устранение.

До этого, 24 марта, глава СК РФ Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания дал поручение проверить систему противопожарной безопасности в «Крокусе» и информацию о состоянии дверей запасного выхода.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.