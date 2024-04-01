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Следователи изъяли в МЧС документы проверок противопожарного состояния «Крокуса»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Следственный комитет (СК) России изъял в подразделениях ГУ МЧС по Московской области акты проверок противопожарного состояния «Крокус Сити Холла». Об этом 1 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, анализируются данные о том, проводились ли контрольно-надзорные мероприятия, связанные с пожарной безопасностью «Крокус Сити Холла», выявлялись ли нарушения, как контролировалось их устранение.

Здание «Крокус Сити Холла» — объект категории значительного пожарного риска. На подобных объектах проверки могут проводиться раз в четыре года. Как следует из единого реестра проверок, последние контрольные мероприятия там проводилась в 2019 году, так как в 2020 году в действие вступил мораторий на проверки объектов, за исключением относящихся к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска.

Вопрос воздуха: какие проблемы с безопасностью могли быть в «Крокусе»
И какие уголовные дела могут быть возбуждены после трагедии 22 марта

Ранее, 24 марта, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания дал поручение проверить систему противопожарной безопасности в «Крокус Сити Холле» и информацию о закрытых дверях запасного выхода, на что жаловались некоторые очевидцы трагедии.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших выросло до 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.

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