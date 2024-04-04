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IT-эксперт назвал признаки разговора с мошенником

IT-эксперт Лукацкий: мошенник выманивает конфиденциальную информацию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Существует два основных признака, говорящие о том, что вы разговариваете с мошенником. Об этом эксперт по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий рассказал в четверг, 4 апреля. Он назвал моменты, которые должны настораживать при общении.

По словам IT-специалиста, первый и основной признак — когда звонящий требует предоставить какую-то конфиденциальную информацию, которую в обычной жизни никто не предоставляет. Лукацкий назвал в качестве примеров одноразовый код, пароль, какие-то персональные данные вроде номера паспорта, номер какой-то заявки, если это связано с каким-то заказом.

«То есть ровно та информация, которая обычно доступна только конкретному человеку, которому, собственно, и звонят», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Второй признак мошенничества — когда того, кому звонят или пишут, просят что-то сделать, например, перейти по ссылке, переслать код, проголосовать в голосовании и так далее, сообщает телеканал «360». То есть человека подталкивают к совершению действий, которые потенциально могут привести к потере аккаунта, заражению компьютера и тому подобным вещам.

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Накануне эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал, что мошенники стали использовать тему теракта в «Крокус Сити Холле» для наживы и кражи денег у россиян.

Ранее, 2 апреля, представитель Тинькофф Банка рассказал, что мошенники начали использовать новый «гибридный» сценарий, совмещающий в себе сразу несколько вариантов обмана клиентов банков с участием лжесотрудников операторов связи, а также госуслуг и полиции, передает RT.

По его словам, мошенники стали признаваться, что хотят выманить деньги. Затем жертве звонят псевдосотрудники финмониторинга, госуслуг и полиции и дают инструкции, чтобы «спасти» деньги и поймать злоумышленников, якобы выступивших в сговор с работниками банка, сообщается на сайте kp.ru.

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