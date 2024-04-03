Эксперт назвал три новые схемы мошенников после теракта в «Крокусе»

Мошенники стали использовать тему теракта в «Крокус Сити Холле» для наживы и кражи денег у россиян. Об этом эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал в среду, 3 апреля. Он назвал три схемы, с помощью которых злоумышленники выманивают сбережения у своих жертв.

«Первое и самое главное — звонки, рассылки по социальным сетям, по мессенджерам, по электронным почтам по сбору денег для пострадавших. Мошенники сразу сориентировались и пишут: «Давайте поможем, давайте соберем деньги», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Он добавил, что, по разным оценкам, они уже собрали у россиян, пользуясь глобальным сочувствием к этой трагедии, от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей, сообщает телеканал «360».

Эксперт добавил, что еще два способа связаны с тем, когда мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов или других организаций и ведомств.

Например, после теракта ФСБ якобы проверяет номера мобильных телефонов и нужно подтвердить, что это именно ваш телефон.

«А дальше по обычной схеме — мы сейчас вам пришлем код подтверждения, пожалуйста, отправьте его нам. Получается, что вы отдаете управление своим телефоном мошенникам», — добавил он.

Третий способ — вам звонит «майор» полиции или «сотрудник» Центрального банка, который утверждает, что сейчас ищут злоумышленников, и просит помочь поймать террористов, выкинув со своего балкона, например, пять миллионов рублей, пишет «Москва 24». Притом они обещают вернуть деньги после поимки преступника.

Власов подчеркнул, что всегда следует помнить о том, что представители правоохранительных органов и банков не будут просить сообщить им данные и отдать деньги. Он посоветовал в таких случаях вежливо прощаться и класть трубку. Что касается помощи пострадавшим при теракте, то стоит узнавать об этом на официальных ресурсах или у местных властей.

Накануне, 3 апреля, коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова сообщила «Известиям», что мошенники модифицировали схему обмана от имени сотовых операторов. Так, во время беседы злоумышленники сообщают, что в связи с терактом в «Крокусе» идет проверка всех номеров и нужно перезаключить договор. Якобы подтвердить свою личность можно, просто назвав злоумышленникам код из SMS, рассказала эксперт.

По ее словам, этот код дает мошенникам доступ в личный кабинет жертвы на сайте оператора, а далее устанавливается переадресация всех звонков и сообщений на номер злоумышленников. После этого они смогут получить доступ к мобильному или интернет-банку, оформить на человека кредиты и вывести деньги, пояснила Верестникова.