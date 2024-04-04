На Украине сообщили о значительном падении уровня поддержки Зеленского

Число украинцев, полностью одобряющих деятельность президента страны Владимира Зеленского, снизилось с 42 до 22% с сентября 2023 года по февраль текущего. Об этом 4 апреля сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на результаты опроса группы «Рейтинг».

«В феврале, по сравнению с сентябрем 2023 года, доля украинцев, которые полностью одобряют деятельность президента Украины Владимира Зеленского, снизилась с 42 до 22%», — говорится в материале.

Кроме того, 18% респондентов заявили, что «скорее не одобряют» деятельность главы государства. Еще 15% опрошенных ответили, что «совсем недовольны» его политикой, обратила внимание «Газета.Ru».

Опрос проводился с 17 по 21 февраля методом телефонных интервью при участии 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Ошибка репрезентативности не превышает 2,2%.

Ранее, 22 марта, постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что единоличное решение Зеленского не проводить президентскую кампанию на Украине делает его нелегитимным с 21 мая. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также выразил мнение, что украинские власти заблокировали проведение выборов из-за растущего среди жителей страны противостояния самого Зеленскому и конфликту с Россией.

До этого, в конце февраля, экс-депутат Верховной рады и член международного общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник заявил, что рейтинг Зеленского стремительно падает, потому что действия украинского лидера принесли его стране беду и смерти.