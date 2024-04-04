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На Украине сообщили о значительном падении уровня поддержки Зеленского

УП: лишь 22% украинцев полностью одобряют деятельность Зеленского
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
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Число украинцев, полностью одобряющих деятельность президента страны Владимира Зеленского, снизилось с 42 до 22% с сентября 2023 года по февраль текущего. Об этом 4 апреля сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на результаты опроса группы «Рейтинг».

«В феврале, по сравнению с сентябрем 2023 года, доля украинцев, которые полностью одобряют деятельность президента Украины Владимира Зеленского, снизилась с 42 до 22%», — говорится в материале.

Кроме того, 18% респондентов заявили, что «скорее не одобряют» деятельность главы государства. Еще 15% опрошенных ответили, что «совсем недовольны» его политикой, обратила внимание «Газета.Ru».

Опрос проводился с 17 по 21 февраля методом телефонных интервью при участии 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Ошибка репрезентативности не превышает 2,2%.

Майдан или диктатура: к чему приведет падение рейтингов Зеленского
Украинская власть теряет легитимность

Ранее, 22 марта, постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что единоличное решение Зеленского не проводить президентскую кампанию на Украине делает его нелегитимным с 21 мая. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также выразил мнение, что украинские власти заблокировали проведение выборов из-за растущего среди жителей страны противостояния самого Зеленскому и конфликту с Россией.

До этого, в конце февраля, экс-депутат Верховной рады и член международного общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник заявил, что рейтинг Зеленского стремительно падает, потому что действия украинского лидера принесли его стране беду и смерти.

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