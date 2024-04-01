Президент Украины Владимир Зеленский с 1 апреля находится во главе страны нелегитимно, так как 31 марта должны были пройти выборы украинского лидера. Об этом заявил на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter, заблокирован в РФ) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, проведение выборов было заблокировано властями Украины.

«Под предлогом <спецоперации> конечно, но прежде всего потому, что среди украинцев растет противостояние Зеленскому и конфликту!» — указал политик.

Поддержку Парижем киевского режима он назвал позором и призвал прекратить поддерживать украинскую власть.

Ранее в понедельник первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Зеленский попал в ловушку, которую создал сам себе. Если он проведет президентские выборы на Украине сейчас, то он их проиграет, а если не проведет, то станет незаконной фигурой на политической арене.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что забегать вперед в ситуации со скорым истечением президентского срока действующего главы Украины не нужно. Он призвал не спешить, а дождаться, когда 20 мая истекут полномочия Зеленского.

Зеленского избрали на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.