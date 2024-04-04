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Политологи назвали последствия снижения мобилизационного возраста для Украины

Асафов: снижение призывного возраста на Украине приведет к провалу в демографии
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Снижение возраста мобилизации на Украине приведет страну к еще большему демографическому провалу. Об этом «Известиям» 4 апреля заявил политолог Александр Асафов.

«Дело в том, что, судя по последним демографическим исследованиям, на Украине существует демографическая яма, поэтому снижение возраста для мобилизации — это попытка дотянуться до хоть какого-нибудь мобилизационного резерва из тех, кто еще остался в стране и не уехал. Это, конечно, приведет к новому оттоку [людей] за взятки и другими возможными способами. Конечно, все надежды поправить положение на фронте вряд ли сбудутся, но мы видим, что киевская элита пытается такими непопулярными мерами хоть как-то изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения. И я думаю, что это не последнее решение в этом направлении», — считает Асафов.

Он подчеркнул, что такое «изъятие людей из демографии» призывного возраста приведет к дальнейшему демографическому провалу.

Политолог Иван Мезюхо выразил схожее мнение в беседе с «Известиями», отметив, что ужесточение мобилизции негативно отразится на демографических показателях Украины.

«Украинское государственное образование уже давно находится в демографической яме. Кстати, именно поэтому власти разных лет не проводят перепись населения, несмотря на соответствующую рекомендацию Организации Объединенных Наций. От украинцев скрывают реальную цифру населения этой страны, потому что если ее опубликовать, то таким образом властям придется признать очевидные проблемы и в социальной, и в экономической политике», — указал политолог.

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2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, касающихся мобилизации. Так, он отменил статус ограниченно пригодного к военной службе. Теперь мужчин, которые относились к нему, обязали в течение девяти месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование. Также президент Украины снизил возраст мобилизации с 27 лет до 25 и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев, включая реквизиты внутренних и заграничных паспортов.

На следующий день газета The New York Times писала, что снижение призывного возраста с 27 до 25 лет «создаст долгосрочные риски для украинского населения, учитывая демографическую ситуацию в стране».

Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые будут отправлять в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. Депутат Верховной рады Ирина Фриз указывала, что новый закон нарушает конституцию государства.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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