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Посол РФ в Бельгии рассказал о поставках оружия Украине

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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Помощь Бельгии Киеву в 2022–2023 годах составила порядка €500 млн, из которых €350 млн пришлось на оружие. Об этом 4 апреля в беседе с «Известиями» заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии Александр Токовинин.

По его словам, на данный момент позиция Брюсселя становится агрессивнее. Бельгийцы заявляют о том, что в течение 2024–2025 годов помощь Киеву может достигнуть €1,7 млрд.

Кроме того, Бельгия ранее обещала поставить ВСУ самолеты F-16, но сроки поставок сдвинулись. При этом посол отметил, что принимать решение о поставке самолетов будет уже следующее правительство.

«И что касается самолетов F-16, действительно бельгийцы обещали несколько таких машин передать Украине, но сроки целиком зависят от того, когда эта страна получит заказанные в США новые самолеты F-35, и в любом случае в конкретном плане эти вопросы будут решаться уже следующими в правительстве Бельгии, которое будет сформировано по итогам намеченных на июнь этого года парламентских выборов», — сказал Токовинин.

Посол отметил, что сейчас НАТО лишь формально соблюдает «какие-то приличия». Он также добавил, что по линии НАТО до сих пор на Украину поставляется нелетальная помощь, а все военные поставки делают на двусторонней основе государства-члены при координации США.

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Также в этой беседе посол РФ назвал причину попыток НАТО нарастить расходы блока. Он напомнил, что на прошедшем в Вильнюсе летом 2023 года саммите НАТО было решено, что расходы каждого государственного члена должны быть не меньше 2% валового внутреннего продукта (ВВП).

В тот же день в Венгрии выступили против создания фонда военной помощи Киеву странами НАТО. Страна не готова вносить свой вклад в фонд военной помощи Украине на €100 млрд, как и ряд других стран НАТО.

Накануне, 3 апреля, глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш также сообщил о планах НАТО создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Украине. В тот день Столтенберг заявил о необходимости сделать военные поставки альянса Киеву обязательными, а не добровольными. Он подтвердил, что блок намерен играть важную роль в координации и планировании военной помощи Украине.

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