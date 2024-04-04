Посол РФ в Бельгии назвал причину попыток НАТО нарастить расходы блока

Постоянные попытки НАТО нарастить расходы стран-членов на оборону подтверждают их милитаризацию и раскручивание маховика военной промышленности. Об этом 4 апреля в беседе с «Известиями» сказал чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии Александр Токовинин.

Он напомнил, что на прошедшем в Вильнюсе летом 2023 года саммите НАТО было решено, что расходы каждого государственного члена должны быть не меньше 2% валового внутреннего продукта (ВВП). Сейчас уже говорят о том, что это станет минимумом, от которого надо исходить.

«Тратятся эти деньги на милитаризацию государств — членов альянса, их экономики, на раскручивание маховика военной промышленности. Причем львиную долю, разумеется, получает военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки, которые являются главным поставщиком военной продукции, вооружений и технологий для всех остальных членов альянса. Эти действия идут в том же направлении, что и всё более масштабные маневры и военные учения, которые проводятся блоком», — отметил посол.

Токовинин указал, что до мая 2024 года проводятся крупнейшие со времен 1980-х годов учения альянса. Отрабатывается противостояние равному по силе противнику и тренировки по переброске Европе войск и оружия из США.

«В связи с этим уже открыто говорят натовские представители, и о том, что, по сути, идет подготовка к большой войне в Европе, к прямому конфликту с Российской Федерацией», — продолжил дипломат.

Населению Европы мало рассказывают об опасности подобного курса и его возможным катастрофическим последствиям, вплоть до уничтожения человечества, указал посол.

По его мнению, система глобального управления, которую США пытались создать после распада СССР и роспуска организации Варшавского договора, не сработала. В ней Вашингтон примерял роль «глобального полицейского» и планировал взять на себя заботу по обеспечению мира на планете.

«Эта система, совершенно очевидно, не сработала. Конца истории, по представлениям западных аналитиков, не получилось, Наоборот, вот этот момент своего относительного могущества Соединенные Штаты, их союзники, их сателлиты использовали для того, чтобы пытаться силой навязывать свои порядки», — продолжил Токовинин.

Он напомнил о пребывании контингента США и НАТО в Афганистане, вторжении в Ирак, приведшем к катастрофе, а также вовлеченности Вашингтона в проведение «цветных революций» по смене режимов в странах, находящихся за десятки тысяч километров от от США. Стабильности международным отношениям это не добавило.

В мире сейчас насчитывается порядка 55 конфликтов, это самый высокий показатель за весь период после окончания Второй мировой войны, заключил Токовинин.

Ранее, 19 марта, власти Эстонии заявили, что союзники по Североатлантическому альянсу должны увеличить расходы на оборону до более чем 3% ВВП. Однако в Таллине признали, что сделать это очень трудно.

До этого, 16 марта, газета Financial Times привела выводы немецкого Института экономических исследований (IFO), что европейским членам НАТО необходимо изыскивать дополнительные €56 млрд в год, чтобы достичь целевого показателя оборонных расходов альянса.

14 марта премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что доведет расходы на оборону до 2% от ВВП в 2024 году. Он добавил, что правительство страны уже в этом году выйдет на установленный НАТО план по оборонным расходам в 2%.

В ноябре 2023 года итальянский министр обороны Гуидо Крозетто заявил, что страна «очень далека» от принятых в НАТО планов повысить военные расходы до 2% от ВВП, альянсу не следует устанавливать нереалистичные цели. По словам министра, повышение расходов на оборону является навязанной Европой целью.