СМИ заявили о планах Google встроить в поиск платные ИИ-функции

Корпорация Google рассматривает взимание платы за использование новых премиальных возможностей своей системы, основанных на технологиях искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 4 апреля сообщает издание Financial Times (FT) со ссылками на источники.

По сообщению издания, речь идет об ИИ-ассистенте Gemini, фирменном чат-боте Google, который планируют интегрировать и в поиск. Пока Gemini доступен для премиум-подписчиков в рамках почтового сервиса Gmail и сервиса по работе с документами Docs.

Технология, необходимая для внедрения таких функций, уже разрабатывается, хотя в компании еще не приняли окончательного решения об их платном запуске, пишет FT.

В материале также отмечается, что классический поиск Google останется бесплатным, рекламу в нем будут видеть и пользователи с премиум-подпиской. По сообщению компании, в 2023 году поисковые и сопутствующие рекламные материалы принесли компании $175 млрд — более половины от общего объема выручки.

FT пишет, что Google начал тестировать поиск с функциями ИИ, так называемый SGE (Search Generative Experience), еще в марте прошлого года. Он доступен ограниченному числу пользователей с платной подпиской Google One, предоставляющей больший объем облачного хранилища. Высокотехнологичный поиск предлагает более подробные ответы на запросы. Отмечается, что компания увидела необходимость интеграции ИИ после запуска чат-бота ChatGPT компанией OpenAI.

По данным издания, тестирование SGE обходится Google дороже, чем работа с классическим поиском, именно поэтому тестирование идет медленно.

Ряд экспертов, на которых ссылается британская газета, считают, что внедрение ИИ может негативно повлиять на рекламную выручку Google, ведь пользователи смогут получать больше информации без непосредственного перехода на сайты рекламодателей.

1 апреля на семинаре «Великие дебаты об ИИ» американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести человечество к гибели с вероятностью 10–20%. Ранее, 13 марта, Маск отметил, что в 2025 году ИИ станет умнее любого человека на Земле, а к 2029 году эта технология может превзойти по интеллекту всё человечество.

Ранее, 26 апреля, агентство Bloomberg сообщило, что американская корпорация Apple не планирует выпускать фирменный чат-бот с генеративным искусственным интеллектом для iPhone вместе с операционной системой iOS 18. Компания вместо этого намерена использовать чужие технологии. Сообщалось, что в корпорации изучают возможность лицензирования других сервисов, таких как Google Gemini и ChatGPT от OpenAI.

В феврале председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в российскую нейросеть «Сбера» GigaChat и западную ChatGPT заложено разное понимание того, что «хорошо», а что «плохо». Российский продукт ничем не уступает западным, заверил он.

Ранее, 26 января, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии Сбербанка» Андрей Белевцев сообщил, что российская нейросеть GigaChat PRO обошла модель ChatGPT-3.5-turbo по качеству ответов на английском и русском языках.

По его словам, в ходе экзамена российская модель на 6% лучше конкурента справилась с вопросами на английском языке в тесте MMLU (Massive Multitask Language Understanding).