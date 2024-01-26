GigaChat «Сбера» обогнал ChatGPT по качеству ответов

Нейросетевая модель «Сбера» GigaChat PRO обошла разработанную компанией OpenAI доступную на сегодня модель ChatGPT-3.5-turbo по качеству ответов на английском и русском языках. Об этом рассказал РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока Технологии Сбербанка Андрей Белевцев.

По его словам, которые приводит «Прайм», в ходе экзамена, проведенного специалистами банка, российская модель на 6% лучше конкурента справилась с вопросами на английском языке в тесте MMLU (Massive Multitask Language Understanding). Он включал вопросы в 57 областях знаний, среди которых математика, история, медицина, физика.

«GigaChat может решать множество интеллектуальных или бытовых задач: поддерживать беседу, писать тексты или код, отвечать на вопросы. А включение в ансамбль модели Kandinsky дает ему навык создания изображений», — отметил Белевцев. Кроме того, продолжил он, «сервис упрощает работу с текстами большого объема, помогает писать статьи в нужном стиле и формате, искать информацию и подготавливать на ее основе аналитику».

«Сбер» запустил GigaChat в режиме тестирования в апреле 2023 года, в начале сентября сервис стал доступен всем желающим. Сегодня им пользуется более 2,5 млн человек.

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT был запущен в ноябре 2022 года. В марте следующего года OpenAI представила новую мультимодальную модель искусственного интеллекта GPT 4. Модель ChatGPT-3.5 создана на основе архитектуры GPT-3.