Ученый рассказал об особенности герпеса обезьян

Герпес В, который также называют герпесом обезьян, передается контактным путем и в некоторых случаем может вызвать генерализованную инфекцию с поражением внутренних органов и ЦНС. Об этом «Известиям» 4 апреля рассказал профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Дмитрий Березовский.

«Насчитывается до 80 и более разновидностей вируса герпеса. Герпес В, как и любой из них — это ДНК-вирус. Он передается контактным путем при повреждении слизистой оболочки. В данном случае — через укусы, слюну обезьян, особенно если на коже есть трещины, царапины», — рассказал Березовский.

Инкубационный период этого вируса — от 2 до 12 дней. То есть первые проявления могут появиться уже на третий день. Заболевание длится две-три недели. Характеризуется общей интоксикацией, гриппоподобным состоянием.

«Слово «герпес» переводится как «ползущий», так как первоначально — при укусе или контакте со слюной животного (особенно если в наличии повреждения кожи) — поражаются клетки поверхностного слоя кожи или слизистой оболочки. Мы наблюдаем местную реакцию, воспаление, образование визикул — пузырьков, наполненных белесым мутноватым содержимым. Потом пузырьки вскрываются, содержимое изливается — это способ распространения вируса. В это время пациент может быть опасным для окружающих», — добавил ученый.

При появлении симптомов такого рода после контакта с обезьяной показаны противовирусные препараты, которые предотвращают репликацию вируса в организме, и немедленное обращение за профессиональной медицинской помощью. Самолечением заниматься не стоит, заболевание опасно тем, что может вызвать у ослабленного организма генерализованную инфекцию с поражением внутренних органов и ЦНС, предупредил специалист.

«Способ профилактики простой — не входить в близкий контакт с дикими обезьянами. В случае укуса или если обезьяна поцарапала — немедленно обратиться за медицинской помощью», — подчеркнул он.

Накануне, 3 апреля, сообщалось, что Центр охраны здоровья министерства здравоохранения Гонконга зафиксировал первый случай заражения человека вирусом обезьяньего герпеса. Речь идет о 37-летнем мужчине, который в конце февраля подвергся нападению дикой обезьяны в загородном парке Цзиньшань. Он был госпитализирован в больницу Янь Чай, где, находясь в критическом состоянии, проходит лечение в отделении интенсивной терапии.