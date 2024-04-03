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В Гонконге зафиксирован первый случай заражения человека вирусом герпеса обезьян

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mingbin Q
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Центр охраны здоровья министерства здравоохранения Гонконга зафиксировал первый случай заражения человека вирусом обезьяньего герпеса. Об этом в среду, 3 апреля, сообщили в пресс-службе новостной сети местного правительства.

Речь идет о 37-летнем мужчине, который в конце февраля подвергся нападению дикой обезьяны в загородном парке Цзиньшань. Он был госпитализирован в больницу Янь Чай, где, находясь в критическом состоянии, проходит лечение в отделении интенсивной терапии. У пациента взяли образец спинномозговой жидкости, который показал положительный результат на наличие вируса.

В Центре охраны здоровья Гонконга отметили, что у инфицированного могут проявляться симптомы гриппа, которые способны прогрессировать до заражения центральной нервной системы. Однако уточняется, что передача вируса от человека к человеку очень редка. Жителей призвали держаться подальше от диких обезьян, промывать раны, нанесенные ими, проточной водой и незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

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Ранее, 8 марта, сообщалось, что первый с 2020 года летальный случай заболевания чумой зафиксирован в американском штате Нью-Мексико. Бактериальное заболевание грызунов обычно передается человеку через укусы зараженных блох. Болезнь может также передаваться при контакте как с дикими зараженными животными, так и с домашними питомцами.

До этого, в июне 2023 года, на территории Монголии специалисты зафиксировали 137 природных очагов чумы. В зоне повышенного риска оказались западные регионы на границе с Китаем и Россией, где каждый год регистрируют случаи заболевания людей чумой.

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