Майские традиции

В мае 2023 года сборная России под руководством Романа Ротенберга сыграла девять матчей, из которых восемь — с белорусами. В этом году мы также увидим команду в последнем весеннем месяце, но игр будет почти вдвое меньше. «Россия 25» встретится в Астане с Казахстаном (2 мая) и Белоруссией (4 мая). Далее в рамках турне состоятся три матча с белорусами в Омске (6 мая), Туле (9 мая) и Минске (11 мая).

Ротенберг опубликовал расширенный состав на эти матчи в своем Telegram-канале. Как обычно, в нем много игроков из СКА (аж 18 человек из 51), в том числе — совсем молодых (на втором месте «Северсталь» — пять хоккеистов). Для чего вызывать опытных Валентина Зыкова, Сергея Толчинского, Михаила Воробьева, Артема Земченка, не понятно. Для Андрея Чивилева, Максима Федотова, Николая Полякова и многих других турне — отличная возможность показать свой уровень.

Также в расположение сборной вызваны игроки, которые пройдут восстановление: защитники Даниил Журавлев («Ак Барс»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Даниил Пыленков («Динамо» М), Александр Никишин (СКА), Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»), а также нападающие Сергей Гончарук («Торпедо»), Никита Коростелев («Северсталь»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Марат Хайруллин (СКА). Впрочем, эти хоккеисты в итоге вряд ли доедут до Новогорска, где 22 апреля начнется сбор национальной команды.

«В команду вызвали игроков, которые обладают универсальными навыками и способны показывать агрессивный хоккей в высоком темпе на протяжении всего матча за счет навязывания борьбы сопернику на всех участках льда, быстро переходить в атаку с места отбора шайбы, агрессивно действовать перед воротами соперника. Многие из игроков, несмотря на свою молодость, стали лидерами в своих клубах и способны брать на себя ответственность в любой ситуации — будь то завершение атаки броском, силовой прием или блокировка шайбы при обороне своих ворот», — так прокомментировал состав сборной главный тренер Роман Ротенберг.

Стоит отметить наличие в списке пяти игроков «Северстали»: при Андрее Козыреве команда заиграла в атакующий хоккей, который позволяет раскрывать возможности молодежи. Яркий сезон провели главная звезда «Сочи» Артур Тянулин, защитник «Авангарда» Михаил Гуляев и форвард «Амура» Владислав Барулин, который в прошлом сезоне набрал всего 13 очков, а в нынешнем — 34.

Наверняка могли бы усилить команду и несколько игроков, продолжающих выступление в плей-офф. Много сильной молодежи в «Локомотиве —: вратарь Даниил Исаев, защитник Дмитрий Симашев, нападающие Степан Никулин, Максим Березкин, Артур Каюмов. Не отстает и «Магнитка» с юными звездами Никитой Гребенкиным, Данилой Юровым и Романом Канцеровым. Но все эти игроки вряд ли окажутся в сборной: слишком мало времени останется для отдыха.

Чемпионат мира стартует 10 мая, и уже третий год подряд он пройдет без участия сборных России и Белоруссии. Но оставаться без практики на международном уровне и прекратить существование команды точно не должны. Прошлогоднее турне вызвало большой интерес по всей стране, и пусть сейчас три из пяти матчей пройдут не в России, но в Омске и Туле наверняка будут полные трибуны. Интерес к сборной в стране по-прежнему есть, мощная поддержка трибун подопечным Ротенберга обеспечена.

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Автор — заместитель руководителя отдела хоккея «Спорт-Экспресса», лучший журналист КХЛ сезона-2018/19