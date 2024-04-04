Лавров указал на стремление Запада сделать военную помощь Киеву обязательной

Военную помощь Украине из добровольной хотят сделать обязательной. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сейчас уже из добровольной военной помощи Украине хотят сделать обязательную военную помощь под крышей НАТО», — сказал он в ходе круглого стола по украинскому урегулированию.

Лавров добавил, что членов НАТО через палочную дисциплину пытаются заставить подписаться под предоставлением финансирования и вооружения киевскому режиму. При этом происходит это с одним намерением: чтобы Украина продолжала конфликт с Россией, добавил глава МИД РФ.

Накануне, 3 апреля, глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш также сообщил о планах НАТО создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Украине. В тот день глава НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости сделать военные поставки альянса Киеву обязательными, а не добровольными. Он подтвердил, что блок намерен играть важную роль в координации и планировании военной помощи Украине.

При этом газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата в тот же день отметила, что после презентации этого плана некоторые министры закатили глаза, когда узнали о выделяемой в фонд сумме в $100 млрд, и задались вопросом о том, откуда она взялась. Газета подчеркнула, что некоторые западноевропейские страны выразили обеспокоенность тем, что предоставление НАТО такого количества денег и власти подорвет усилия Евросоюза (ЕС) по повышению своей значимости в области обороны.

Комментируя заявление Столтенберга, политолог Богдан Безпалько заявил «Известиям», что предложение Североатлантического альянса может стать очередным шагом на пути к эскалации с РФ. По его словам, очевидно, что после поставок боеприпасов может последовать обязательная передача техники, обязательное направление советников и воинских контингентов, что в конце концов может привести уже к открытому противостоянию между странами — участницами НАТО и Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.