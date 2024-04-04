Реклама
Прямой эфир
Мир
Верховный лидер Ирана на иврите пригрозил Израилю за удар по консульству в Сирии
Политика
В МИД РФ указали на риск выхода конфликта на Украине за географические рамки
Мир
Президент Зимбабве обратился за помощью из-за бедствия в связи с засухой
Общество
Фигуранта дела о провозе в РФ взрывчатки в иконах арестовали на два месяца
Мир
Захарова назвала провальным саммит по атомной энергетике в Бельгии без РФ
Мир
Командующий силами обороны Финляндии заявил об отсутствии военной угрозы от РФ
Мир
В Кремле сообщили о готовности Путина к международному диалогу
Политика
В МИД РФ назвали НАТО инструментом гегемонии США
Мир
Лавров назвал Украину откровенно террористическим государством
Мир
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Политика
В Кремле заявили о прямой конфронтации НАТО и России
Мир
Остин выразил возмущение главе минобороны Израиля после удара по колонне WCK
Происшествия
Футболиста Ахмедова задержали за пьяный дебош в кафе в Москве
Общество
Суд в Москве заочно арестовал украинского националиста Корчинского
Происшествия
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
Авто
У петербургского автобренда Solaris обновят дилерские центры
Сюжет:

Лавров указал на стремление Запада сделать военную помощь Киеву обязательной

Лавров: из добровольной военной помощи Киеву хотят сделать обязательную
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mauricio Campino
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военную помощь Украине из добровольной хотят сделать обязательной. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сейчас уже из добровольной военной помощи Украине хотят сделать обязательную военную помощь под крышей НАТО», — сказал он в ходе круглого стола по украинскому урегулированию.

Лавров добавил, что членов НАТО через палочную дисциплину пытаются заставить подписаться под предоставлением финансирования и вооружения киевскому режиму. При этом происходит это с одним намерением: чтобы Украина продолжала конфликт с Россией, добавил глава МИД РФ.

Поставки в тупик: без каких критически важных вооружений может остаться Киев
Сокращение западной помощи не только лишает Украину возможности наступать, но и снижает возможности в обороне

Накануне, 3 апреля, глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш также сообщил о планах НАТО создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Украине. В тот день глава НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости сделать военные поставки альянса Киеву обязательными, а не добровольными. Он подтвердил, что блок намерен играть важную роль в координации и планировании военной помощи Украине.

При этом газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата в тот же день отметила, что после презентации этого плана некоторые министры закатили глаза, когда узнали о выделяемой в фонд сумме в $100 млрд, и задались вопросом о том, откуда она взялась. Газета подчеркнула, что некоторые западноевропейские страны выразили обеспокоенность тем, что предоставление НАТО такого количества денег и власти подорвет усилия Евросоюза (ЕС) по повышению своей значимости в области обороны.

Комментируя заявление Столтенберга, политолог Богдан Безпалько заявил «Известиям», что предложение Североатлантического альянса может стать очередным шагом на пути к эскалации с РФ. По его словам, очевидно, что после поставок боеприпасов может последовать обязательная передача техники, обязательное направление советников и воинских контингентов, что в конце концов может привести уже к открытому противостоянию между странами — участницами НАТО и Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024