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Глава МО Великобритании заявил о начале предвоенного периода в мире

Министр Шэппс: в мире — предвоенный период, нужно думать о будущем НАТО
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Martyn Wheatley
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Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что мир перешел из послевоенной в довоенную эпоху, в связи с чем нужно задуматься над будущим НАТО. Об этом он написал 3 апреля в колонке для газеты The Telegraph.

В день 75-летнего юбилея Североатлантического альянса Шэппс заявил, что Великобритания «всегда была главной движущей силой» в НАТО и гордится этим.

«Однако отдать дань уважения прошлому НАТО недостаточно. Сегодня мы должны еще раз срочно задуматься о будущем Североатлантического союза. Мы перешли из послевоенного мира в довоенный», — пишет министр.

Шэппс добавил, что усилить защиту демократии и самого альянса помогло бы удваивание усилий по поддержке Украины, а также увеличение оборонных расходов стран — членов НАТО. Кроме того, следует укреплять евро-атлантический оборонный сектор. Как выразился глава минобороны Великобритании, НАТО «не может позволить себе играть в русскую рулетку со своим будущим», поэтому ситуация, когда некоторые участники альянса не могут выделять даже 2% ВВП на оборонные расходы, продолжаться больше не может.

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Ранее 4 апреля замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью, приуроченном к 75-летнему юбилею Североатлантического альянса, предупредил, что Россия ответит на любую угрозу безопасности, которая поступит со стороны НАТО в ее адрес.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО сделало Россию целью своей агрессивной политики, а Украина — лишь антироссийский инструмент для достижения этой цели. Накануне 75-летия альянса его генсек Йенс Столтенберг предложил сделать военные поставки стран НАТО Украине обязательными, а не добровольными. Захарова отметила, что подобные заявления и есть отражение антироссийской политики блока.

До этого, 14 марта, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что страна планирует довести расходы на оборону до 2% от ВВП в 2024 году. Он добавил, что правительство страны уже в этом году выйдет на установленный НАТО план по оборонным расходам в 2%. В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда 11 марта предложил странам НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

После, 21 марта, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что странам — участницам формата «Рамштайн» необходимо вложить в поддержку Украины по 0,25% от своих ВВП, чтобы она была способна выстоять в конфликте с Россией. В то же время Каллас подчеркнула, что не является разжигателем полномасштабной войны. Она заявила, что хотела бы достижения устойчивого мира, но варианты, которые может предложить Россия, ее не устраивают.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, предупредил, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс все-таки решит отправить своих военных на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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