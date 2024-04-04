Температура в Москве 3 апреля установила суточный рекорд

Температура в Москве 3 апреля достигла 18,1 градуса, что стало новым суточным рекордом. Об этом 4 апреля в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В минувшую среду, до подхода ветреного холодного атмосферного фронта, воздух в Москве успел прогреться до 18,1», — написал синоптик.

Он отметил, что предыдущий рекорд был зафиксирован 3 апреля 1983 года, когда температура достигла отметки 17,9 градуса. Леус уточнил, что точные значения, которые войдут в метеорологические летописи, составят 18,4.

По его словам, такие цифры были зафиксированы на базовой метеостанции столицы в самом начале метеорологических суток, которые пришлись на поздний вечер 2 апреля.

Накануне, 3 апреля, в Москве бушевала непогода — перепады температуры с сильным ветром, порывы которого превышали 21 м/c. Мэр города Сергей Собянин сообщил о двух погибших и 15 пострадавших.

1 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на этой неделе жителей Москвы ждет очень контрастная погода — от аномальных для этого времени +22 градусов в начале до –4 в конце. Он отметил, что с 4 апреля прогнозируется заметное понижение температуры, а в ночь на пятницу, 5 апреля, в столице ожидается похолодание до –2…–4.