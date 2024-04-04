Кандидат в президенты Словакии предупредил о катастрофе из-за поставок оружия ВСУ

Поставки оружия Украине не дают каких-либо результатов и в итоге могут привести к катастрофе. Об этом заявил кандидат в президенты Словакии, глава парламента страны Петер Пеллегрини в эфире телеканала RTVS.

Он сообщил, что не поддерживает идею о продолжении конфликта и отправке оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Это ни к чему не приводит, только погибнут еще на 10 тыс. больше военных и гражданских лиц», — сказал Пеллегрини.

По его словам, в конце концов продолжающиеся поставки оружия Киеву могут привести к катастрофическим последствиям в конфликте, уточнила «Газета.Ru».

Накануне, 3 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости сделать военные поставки альянса Украине обязательными, а не добровольными. Он подтвердил, что блок намерен играть важную роль в координации и планировании военной помощи Киеву. Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш также подтвердил планы НАТО создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Украине.

Комментируя заявление Столтенберга, политолог Богдан Безпалько заявил «Известиям», что предложение Североатлантического альянса может стать очередным шагом на пути к эскалации с РФ. По его словам, очевидно, что после поставок боеприпасов может последовать обязательная передача техники, обязательное направление советников и воинских контингентов, что в концов концов может привести уже к открытому противостоянию между странами — участницами военно-политического блока и РФ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.