Число желающих заключить контракт с Минобороны резко увеличилось в трех субъектах РФ

Число желающих заключить с Минобороны (МО) России контракт на военную службу увеличилось в трех субъектах страны: в Приморье, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба министерства.

Как отметил старший инструктор при круглосуточном пункте отбора на военную службу по контракту в Московской области Александр, основной мотив для заключения контракта — желание граждан защитить свои семьи. Немаловажную роль в этой мотивации сыграл теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», подчеркнул инструктор.

По данным Минобороны, в Московской области за минувшие полторы недели более 800 человек заключили контракт: сейчас они проходят подготовку на базе полигонов и учебных центров Вооруженных сил (ВС) РФ. Всего с начала 2024 года более 4,5 тыс. жителей Подмосковья поступили на контрактную службу. Для сравнения, в 2023-м это число составило более 14,5 тыс. человек.

Высокие темпы набора контрактников показал Владивосток: в административном центре Приморского края за последние полторы недели их число превысило 500 человек. Всего с начала 2024 года более 2,6 тыс. приморцев заключили контракт с МО, а в 2023 году число контрактников превысило 9 тыс. человек.

Кроме того, жители Северной столицы всё чаще изъявляют желание служить по контракту. За 1,5 недели более 450 человек поступили на контрактную службу в Санкт-Петербурге, а всего с начала 2024 года число добровольцев достигло 2,5 тыс. человек.

«С начала текущего года на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ поступило уже более 100 тыс. человек. <...> Ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране приходят до 1,7 тыс. человек. Всего же за последние 10 дней заключили контракты для участия в специальной военной операции около 16 тыс. граждан», ― сказано в заявлении оборонного ведомства.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что увеличение числа желающих заключить контракт с ВС России говорит о мобилизации российского общества.

20 февраля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в течение 2023 года было набрано 540 тыс. военнослужащих по контракту, что позволило создать резервную армию. С начала 2024 года на службу в армию России по контракту поступили 50 тыс. человек.

До этого, в декабре 2023 года, Шойгу говорил, что число военнослужащих по контракту увеличится до 745 тыс. до конца 2024 года. По словам министра, в 2025 году будут продолжены поступательное развитие Российской армии и повышение ее боевых возможностей с учетом комплектования новых формирований.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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