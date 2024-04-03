В Кремле оценили увеличение числа контрактников

Увеличение числа желающих заключить контракт с Вооруженными силами (ВС) России говорит о мобилизации нашего общества. Об этом 3 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это лишнее свидетельство высокой степени мобилизации нашего общества внутреннее и консолидации вокруг президента Владимира Путина и вокруг тех задач, которые стоят в рамках СВО», — отметил он.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что с начала 2024 года в ВС РФ на договорной основе поступили уже более 100 тыс. человек, а за последние десять дней — около 16 тыс. граждан. В ведомстве отметили, что в ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле».

20 февраля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в течение 2023 года было набрано 540 тыс. военнослужащих по контракту, что позволило создать резервную армию. Он добавил, что с начала 2024 года на службу в армию России по контракту поступили 50 тыс. человек. Он подчеркнул, что граждане продолжают идти в военкоматы и заключать контракты с Минобороны РФ.

До этого, в декабре 2023 года, Шойгу заявлял, что число военнослужащих по контракту увеличится до 745 тыс. до конца 2024 года. По словам министра, в 2025 году будут продолжены поступательное развитие Российской армии и повышение ее боевых возможностей с учетом комплектования новых формирований.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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