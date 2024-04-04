«Известия» показали уничтожение опорного пункта ВСУ под Клещеевкой
Артиллеристы Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли мощные удары и поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Клещеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). «Известия» показали 4 апреля работу российской артбригады.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как российская артиллерия 85-й бригады ВС РФ при поддержке разведки наносит мощнейшие удары по украинскому опорному пункту.
3 апреля Минобороны России показало, как артбригада Южной группировки войск расчетами РСЗО «Ураган» уничтожила железнодорожный мост в городе Курахово в Марьинском районе ДНР.
29 марта стало известно об уничтожении опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении с помощью РСЗО «Ураган», об этом также сообщали в Минобороны.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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