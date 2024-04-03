Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил важный для ВСУ мост на донецком направлении
Артбригада Южной группировки войск расчетами РСЗО «Ураган» уничтожила железнодорожный мост в городе Курахово в Марьинском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) — стратегически важный для Вооруженных сил Украины (ВСУ) объект. Минобороны РФ опубликовало 3 апреля видео боевой работы расчета.
Мост в Курахово ― один из ключевых объектов в логистической цепочке снабжения подразделений украинской армии на донецком, южно-донецком и запорожском направлениях.
Бойцам Вооруженных сил (ВС) РФ прямым попаданием удалось уничтожить транспортный узел, тем самым лишив ВСУ важного стратегического объекта. Для корректировки залпового огня использовался расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Получив задачу поразить железнодорожный мост, российские артиллеристы справились со своей задачей превосходно, отметил командир взвода реактивного дивизиона с позывным Жгут.
«Цепочка людей работала над этим вопросом, соответственно, и получился результат. Расчет и днем, и ночью ее (боевую машину. ― Ред.) обслуживает, отлаживает, не жалеют ни сил, ни себя, ни средств. Постоянно на технике. Поэтому она и не подводит», ― прокомментировал офицер реактивного дивизиона с позывным Беркут.
Ранее, 31 марта, сообщалось об уничтожении скопления пехоты ВСУ и полевого склада с боеприпасами на северском направлении СВО. Артиллеристы нанесли огневое поражение позициям противника, что позволило штурмовикам зачистить опорный пункт. В процессе выполнения задания бойцы также уничтожили склад боеприпасов из гаубиц.
29 марта стало известно об уничтожении опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении с помощью РСЗО «Ураган», об этом также сообщали в Минобороны.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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