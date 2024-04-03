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Президент Финляндии указал на отсутствие причин для отправки войск на Украину

Президент Финляндии Стубб: оснований для ввода войск на Украину нет
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Фото: ТАСС/AP
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Президент Финляндии Александер Стубб в среду, 3 апреля, заявил, что у государства нет каких-либо причин для отправки войск на Украину.

«Нет причин отправлять финские войска в Украину. Сейчас мы поддерживаем Украину всеми возможными способами. Не только соглашением о безопасности или 23 пакетами поддержки. Я считаю важным, чтобы ЕС (Европейский союз. — Ред.), США и Запад сейчас сосредоточились на том, что они действительно могут сделать [для помощи Украине]», — сказал он во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Его слова приводит финское издание Yle.

Президент также сообщил о решении Финляндии направить Украине 23-й пакет оборонной помощи объемом €188 млн.

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Президент Франции Эммануэль Макрон 14 марта заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. До этого, 26 февраля, Макрон сообщал, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предупредил, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс все-таки решит отправить своих военных на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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