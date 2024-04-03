Правительство рассмотрит предложение установить пошлины для вин из стран НАТО в 200%
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- Правительство рассмотрит предложение установить пошлины для вин из стран НАТО в 200%
Правительство России рассмотрит на комиссии по таможенно-тарифному регулированию вопрос о повышении ввозных пошлин на вина из стран Североатлантического альянса до 200%. Об этом в среду, 3 апреля, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
«Мы поддерживаем зеркальные контрсанкции в отношении недружественных стран <…> Поэтому будем рассматривать соответствующую инициативу в рамках подкомиссии министерства экономического развития по таможенно-тарифному регулированию», — сказала она журналистам.
Позже Абрамченко добавила в своем Telegram-канале, что такая инициатива требует взвешенного подхода, а также всестороннего рассмотрения с привлечением экспертов. По словам вице-премьера, в России виноделие развивается опережающими темпами, а внутренний спрос на такую продукцию может быть обеспечен отечественными производителями.
Ранее, 5 марта, сообщалось, что Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) предложила установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%, а также внести изменения относительно и российских вин. Так, квота на них в магазинах должна составить 20%, а в дальнейшем постепенно возрасти до 50%. Такие нововведения могут быть реализованы с 1 сентября.
В тот же день президент РФ Владимир Путин отметил, что винодельческая отрасль России сделала серьезный шаг в своем развитии, в том числе и благодаря принятым государством мерам. Он продолжил, что виноделие требует господдержки, Минсельхоз поддерживает виноделов.
В декабре прошлого года в АВВР рассказали «Известиям», что российские производители вина имеют значительный потенциал по наращиванию выпуска напитка.