Внеплановая экономика: бюджет получил 884 млрд неучтенных в прогнозе доходов

Российская казна получила в 2023 году 884 млрд не включенных в прогноз доходов , говорится в докладе Счетной палаты. В частности, в план не закладывались безвозмездные платежи от уходящих компаний и налог на сверхприбыль. Такой показатель — рекордный как минимум с 2015 года , выяснили «Известия». Эксперты объясняют это тем, что власти весь прошлый год искали новые источники для покрытия дефицита казны, который тем не менее оказался на уровне 3,2 трлн. Какие еще поступления оказались выше и ниже прогноза — в материале «Известий».

Какие незапланированные доходы поступили в бюджет в 2023 году

За прошлый год в казну поступил 281 вид доходов, не учтенных в прогнозе при формировании финансового плана. Их сумма составила 884 млрд рублей , говорится в мартовском докладе Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета в 2023-м (есть у «Известий»).

Такой объем незапланированных поступлений — максимальный как минимум с 2015 года, подсчитали «Известия» на основе предыдущих докладов СП (отчеты до 2015-го не содержат таких сведений). Например, в 2022-м в бюджет поступило 60 млрд неучтенных доходов, а предыдущий рекорд был в 2021-м — 416 млрд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Согласно документу СП, в 2023-м более 89% неучтенных доходов приходится на :

— безвозмездные поступления;

— сборы по windfall tax;

— налог на прибыль организаций, уплаченный бывшими участниками консолидированной группы налогоплательщиков.

Безвозмездные поступления — это добровольные платежи в казну в форме межбюджетных трансфертов, дотаций, субсидий и субвенций. Перечисления могут делать физические и юридические лица, международные организации и правительства иностранных государств, в том числе в виде пожертвований. По этой статье прогноз не учел 290 млрд доходов, говорится в докладе СП.

Всего бюджет получил 444 млрд таких платежей (как заложенных в прогноз, так и не заложенных) — это в 13 раз больше плана на год, подсчитали аудиторы. Главным образом поступления обеспечил возврат регионами и госорганизациями остатков трансфертов прошлых лет — набралось на 161 млрд рубле й.

Еще одна крупная статья безвозмездных платежей — поступления, связанные с реализацией активов иностранными компаниями . В декабре 2022-го власти ввели комиссию при продаже российского бизнеса нерезидентами из недружественных стран.

Сейчас размер платежа при выходе из РФ составляет 15% от рыночной стоимости активов. По данным СП, взносы от уходящего из России бизнеса составили 114 млрд в 2023-м .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Другие крупные безвозмездные доходы поступили от возврата трансфертов внебюджетными фондами (Соцфонд и ФОМС) со времен коронавируса — на 49 млрд, и из бюджета Москвы на строительство железной дороги — на 37 млрд.

— Скорее всего прогноз не учел эти доходы, потому что они не планировались заранее или ожидались в меньшем объеме . Например, объемы добровольных платежей от иностранных компаний в принципе трудно спланировать, поскольку они зависят от потока сделок по выходу нерезидентов из российских активов, — объяснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

При этом налог на сверхприбыль (windfall tax) вероятно стал «креативной инновацией» уже в 2023 год у, полагает эксперт. От нового сбора бюджет получил неучтенные 315 млрд , говорится в докладе СП. Его ввели как разовый налог для крупного бизнеса, чья средняя прибыль за два предыдущих года оказалась больше 1 млрд рублей. Ставка составляла 5–10% в зависимости от сроков уплаты.

В соответствии с докладом СП, еще 155 млрд незапланированных доходов поступили от налога на прибыль бывших участников консолидированной группы налогоплательщиков (КГН). С 2023 года этот институт отменен.



Институт КГН был добровольным объединением крупных российских организаций. Участники суммировали прибыли и убытки от результатов деятельности каждого и таким образом консолидировали налоговую базу. Например, в такую структуру свои активы в 2022 году объединяли 16 холдингов: «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», X5 Group, «Транснефть», «Атомэнергопром», «Татнефть», «Новатэк», НЛМК, «Евраз», «Норникель», «Северсталь», «Мегафон» и «Мечел».

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В результате сбор на прибыль уплачивался всеми вместе участниками КГН, а с 2023-го (после отмены института) каждая компания стала самостоятельным плательщиком налога. Дополнительные начисления могли возникнуть в результате перерасчета.

В 2023-м решения по налогу на сверхприбыль, как и по безвозмездным поступлениям, принимались в течение года, сказали «Известиям» в пресс-службе Минфина. Там добавили: дополнительные доходы направлялись на приоритетные расходы через резервный фонд правительства.

При этом остаточный платеж по КГН за 2022-й был учтен в прогнозе, но не был выделен в отдельный код бюджетной классификации, подчеркнули в ведомстве. В министерстве отметили: это нормальная практика, когда некоторые платежи могут быть не учтены изначально. Сейчас невозможно предсказать объем таких доходов в 2024-м.

Как неучтенные доходы влияют на дефицит бюджета

Сумма в 884 млрд — не слишком большая, но все-таки существенная , считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее подсчетам, это почти 3% от совокупных доходов прошлогоднего бюджета (29 млрд) и 0,5% ВВП . Эксперт добавила: без этих средств дефицит мог бы оказаться значительно выше.

— Незапланированные доходы в почти 1 трлн выглядят солидно, однако даже с учетом этих средств казна сложилась с дефицитом в 3,2 трлн , — напомнила Ольга Беленькая из «Финам».



Как отметила эксперт, властям сейчас необходимо находить источники финансирования существенно выросших за последние годы расходов . А это, в свою очередь, приводит к творческому поиску резервов, которые потом оказываются «неучтенными» доходами, добавила Ольга Беленькая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В прошлом году федеральный бюджет сложился с дефицитом в 3,2 трлн при изначальном прогнозе в 2,9 трлн. Объем доходов при этом составил 29,2 трлн, расходы — 32,4 трлн. Как заявил глава правительства Михаил Мишустин 3 апреля, представляя отчет о работе кабмина в Госдуме, исполнение расходов казны в 2023-м приблизилось к 100%. При этом, по его словам, доходы оказались на 5% выше показателя 2022-го.

Какие доходы в 2023 году оказались выше и ниже прогноза

Согласно докладу СП, в 2023 году поступления по 234 статьям (учтенным в прогнозе) доходов превысили план на сумму в 5,1 трлн. По большей части это налоговые платежи :



— налог на добавленную стоимость (НДС) на ввозимые в РФ товары (+983 млрд);

— налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть (+838 млрд);

— НДПИ на газ (+523 млрд);

— НДС на товары, реализуемые внутри России (+215 млрд);

— налог на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья (+211 млрд).

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына



По ряду неналоговых платежей Счетная палата также отметила поступление дополнительных доходов . В частности, план превысили перечисления от:



— операций по управлению средствами на едином казначейском счете (+413 млрд);

— утилизационного сбора (+306 млрд);

— управления средствами Фонда национального благосостояния (+207 млрд);

— ввозных таможенных пошлин, уплаченных в РФ (+195 млрд);

— процентов по кредитам, предоставленных Россией иностранным правительствам и юрлицам (+1,7 млрд).