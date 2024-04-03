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В посольстве РФ призвали Ереван к прямому диалогу с Москвой

Посольство РФ: Москва и Ереван должны вернуться к «союзнической нормальности»
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Возращение к «союзнической нормальности» в результате прямого диалога Москвы и Еревана является единственным разумным решением. Об этом в среду, 3 апреля, в день установления дипломатических отношений РФ и Армении, заявили в посольстве России.

«Уверены, что выправление накопившихся дисбалансов, возвращение к «союзнической нормальности» в результате прямого диалога Москвы и Еревана не только возможно, но и является единственным разумным решением», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

Также в сообщении отметили, что Россия и Армения состоят в общих интеграционных объединениях (ЕАЭС, ОДКБ и СНГ) и взаимодействуют в структурах ООН. Между странами действует около 200 соглашений о сотрудничестве в различных областях.

«Россия всегда придавала особое значение укреплению дружественных связей с Арменией как союзником и важным партнером», — отметили в заявлении.

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Ранее, 2 апреля, армянский депутат фракции «Армения» Арегназ Манукян предупредила о возможных серьезных последствиях разрушения отношений между Россией и Арменией. Она заявила, что категорически против разворота внешнеполитических ориентиров Армении. По словам Манукян, нельзя допускать, чтобы республика стала «разменной монетой геополитических игр».

31 марта глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TN заявил, что США и Европа сейчас являются основными партнерами для Армении. Также Мирзоян подчеркнул, что сейчас страна действительно собирается развивать партнерство с Вашингтоном и рядом европейских стран.

В свою очередь, член партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Вагаршак Акопян заверил, что укрепление отношений Армении и Запада никак не направлено против России. Также он добавил, что отношения с западными государствами нужны Армении для развития экономики и «повышения безопасности страны».

28 марта глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» заявил, что Ереван сознательно рушит отношения с Москвой под надуманными предлогами. Также глава внешнеполитического ведомства напомнил, что именно Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) неоднократно отстаивала интересы Армении в тяжелых ситуациях, а в настоящий момент Ереван извращает историю последних лет.

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