Армянский депутат предупредила о последствиях разрушения отношений с РФ

Разрушение отношений по линии Ереван – Москва приведут к серьезным проблемам для республики, в частности, в сферах экономики и безопасности. Таким мнением 2 апреля поделилась депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян.

Она заявила, что категорически против разворота внешнеполитических ориентиров Армении. По словам Манукян, нельзя допускать, чтобы республика стала «разменной монетой геополитических игр».

«Что касается намерения нынешних властей Республики Армения, то я не раз высказывалась, что курс на разрушение отношений с нашим стратегическим союзником — Россией — в первую очередь навредит Армении как в политическом, так и в экономическом плане», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

Депутат заключила, что в случае такого разворота Ереван столкнется с трудностями одновременно по нескольким направлениям, добавила «Газета.Ru».

Ранее, 31 марта, глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TN заявил, что США и Европа сейчас являются основными партнерами для Армении. Также Мирзоян подчеркнул, что сейчас страна действительно собирается развивать партнерство с США и рядом европейских стран.

В свою очередь, член партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Вагаршак Акопян заверил, что укрепление отношений Армении и Запада никак не направлено против России. Также он добавил, что отношения с западными государствами нужны Армении для развития экономики и «повышения безопасности страны».

До этого, 29 марта, посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил, что США рассматривают сотрудничество с республикой как возможность нанести ущерб отношениям Еревана и Москвы. Дипломат подчеркнул, что данная ситуация опасна и может пагубно повлиять на российско-армянские отношения.

За день до этого глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» заявил, что Ереван сознательно рушит отношения с Москвой под надуманными предлогами. Также глава внешнеполитического ведомства напомнил, что именно Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) неоднократно отстаивала интересы Армении в тяжелых ситуациях, а в настоящий момент Ереван извращает историю последних лет.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад превращает Армению в инструмент реализации собственных планов, и это вызывает беспокойство в России. Кроме того, НАТО планирует открыть в Закавказье второй фронт против РФ, добавила дипломат.