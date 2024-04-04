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Под взглядом орлана: США хотят контролировать логистику в Центральной Азии

Государства региона рассчитывают в обмен получить американские инвестиции
Фото: Global Look Press/Cfoto
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Казахстан и США обсуждают логистические возможности и перспективы добычи природных ресурсов этой центральноазиатской страны. Накануне стало известно о том, что Астана принимает меры для устранения «узких мест» в Среднем коридоре, а глава МИД республики Мурат Нуртлеу на переговорах в Вашингтоне предложил использовать передовые американские технологии. В последнее время США всё активнее стремятся сохранить контроль над логистикой Центральной Азии. Подробности — в материале «Известий».

Устранить «узкие места»

Казахстан предпринимает меры по устранению «узких мест» Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), известного как Средний коридор, связывающего сети контейнерных железнодорожных грузоперевозок Китая и стран Евросоюза через Центральную Азию, Кавказ, Турцию и Восточную Европу. Об этом заявил вице-министр транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев в рамках второго заседания Азербайджано-Казахстанского делового совета в Баку.

«Средний коридор — очень важный транспортный маршрут в плане взаимодействия наших стран и выхода китайских грузов в Европу. Для расширения пропускной способности этого маршрута мы принимаем различные меры, чтобы устранить «узкие места», а также для увеличения пропускной способности данного коридора», — отметил министр.

Он добавил, что АО «Казахстанские железные дороги» уже запустило несколько проектов по строительству вторых путей: это позволит увеличить грузоперевозки по ТМТМ. В частности, уже началось строительство новой дороги на границе с Китаем, открывается новый пропускной пункт.

жд
Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Также в Алма-Ате строится объездная железная дорога, которая на сутки сократит путь. Аблалиев упомянул и созданное Казахстаном, Азербайджаном и Грузией совместное предприятие, которое обеспечит единое окно перевозок по этому коридору.

«Оно должно заработать в этом году и предоставит большие удобства бизнесменам, перевозящим товары по этому коридору. Также ведется работа по цифровизации Среднего коридора. Мы хотим устранить все физические и нефизические барьеры и максимально совместить документацию», — пояснил министр.

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Средний коридор помогает увеличить грузопоток из Китая в Турцию, а также в европейские страны и обратно за короткий промежуток времени: 20–25 дней.

Активное сотрудничество и добыча ресурсов

Одновременно с этим логистические возможности Казахстана также обсуждались на переговорах между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, который предложил использовать передовые технологии США для развития транспортных маршрутов и коммерческого потенциала двух государств.

Завод ядерных топливных сборок, построенный совместным китайско-казахстанским предприятием

Завод, построенный китайско-казахстанским предприятием

Фото: Global Look Press/CGNPC

В частности, подразумевается, что Средний коридор станет основным маршрутом для поставок в Европу удобрений из Центральной Азии. Для этого строится специальный терминал в столице Азербайджана, а если Казахстан расширит свои возможности по переработке урана, то по другой части коридора будет перевозиться ядерное топливо. Пока у страны есть только один построенный Китаем обогатительный завод, продукция экспортируется в КНР.

В проекте Среднего коридора проявляется активное сотрудничество между Западом и Востоком, Европой и Китаем, отмечают эксперты.

В последнее время США активно ищут способы представить сотрудничество с Вашингтоном более привлекательным для стран Центральной Азии. В частности, существует формат С5+1, созданный в 2015 году, куда входят представители Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и США. Однако некоторые американские эксперты считают его недостаточным.

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За восемь лет ежегодно проводились только встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств, а первый полноценный саммит состоялся лишь осенью прошлого года. Тогда в Нью-Йорк прилетели лидеры стран Центральной Азии и США. Стороны обсуждали расширение сотрудничества по разработке и добыче природных ресурсов. Эту же тему обсуждали и на заседании Диалога по критическим минералам в формате С5+1, которая прошла в американском Госдепе.

Добыча лития

Фото: Global Look Press/Lucas Aguayo Araos

В дальнейшем эти вопросы поднимались на встрече Мурата Нуртлеу с Энтони Блинкеном, а также на встрече сенатора США Стива Дэйнса с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане и киргизским лидером Садыром Жапаровым в Бишкеке.

В Казахстане добывают уран, нефть и литий. В частности, республика заключила с некоторыми американскими компаниями контракты на восемь лет. Теперь стороны заговорили о повышении обеспечения энергокомпаний США природным ураном. Казахстанские и американские компании успешно сотрудничают на месторождениях «Кашаган», «Карачаганак» и «Тенгиз».

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В то же время промышленный концерн из Германии HMS заинтересован в добыче лития. На востоке Казахстана недавно обнаружили запасы этого стратегического ресурса общей стоимостью в $15,7 млрд, однако если Вашингтон предложит более выгодные условия, то не исключено, что разрабатывать эти запасы совместно с Казахстаном будут они. Год назад стало известно, что Казахстан начал наращивать танкерный флот для поставок своей нефти на экспорт в обход России через Азербайджан.

В столице Киргизии Бишкеке Стив Дэйнс и Садыр Жапаров обсудили расширение политического и экономического партнерства, а также перспективные проекты в сфере транспорта, энергетики, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. Американский сенатор, в частности, акцентировал внимание на стратегической значимости Центрально-Азиатского региона.

Встреча министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Встреча министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Фото: МИД Республики Казахстан

Жапаров, который в ответ на письмо госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу возможного принятия законопроекта об «иностранных представителях» попросил его не вмешиваться во внутренние дела Киргизии, назвал развитие политического диалога с США «одним из приоритетных направлений внешней политики» своей страны. Он также подчеркнул важность расширения межпарламентского сотрудничества двух стран, отметив, что развитие всестороннего сотрудничества между США и Центральной Азией «представляет всеобщий интерес».

Не направлено против РФ

Американские политики и дипломаты в последнее время активизировались в Центральной Азии. Вашингтон не раз старался убедить южных соседей России присоединиться к санкциям против нее. Помимо этого, США обсуждают со странами взаимодействие в сфере энергетики, безопасности, экономии и экологии.

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Специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии Рустам Бурнашев в разговоре с «Известиями» также подчеркнул рост активности США в регионе.

— Другое дело, насколько глубоко и практично будет это сотрудничество. С большим трудом представляю, что именно США могут предложить Центральной Азии как региону, — пояснил политолог.

Эксперт особо отметил инфраструктурные проекты, которые предлагают КНР и РФ.

транспорт
Фото: Global Look Press/Cfoto

— Но чего ожидать в этом плане от США — рассуждать сложно. Чисто региональных проектов в Центральной Азии нет. Страны региона не рассматривают Вашингтон в качестве противовеса Москве и Пекину. Все государства Центральной Азии в той или иной степени разделяют так называемую многовекторную политику, стараясь сотрудничать со всеми центрами силы, которые так или иначе хотят присутствовать в регионе. Нет никакого предпочтения, — подытожил специалист.

Президент общественного фонда Eurasian Expert Council Чингиз Лепсибаев в беседе с «Известиями» подчеркнул, что страны Центральной Азии рады любым инвестициям.

— С учетом того, что Россия находится под санкциями, многие товары и технологии эти страны — в частности, Казахстан — не могут получать через Россию. Это касается многих ключевых технологий, особенно в энергетике. Речь идет о возобновляемых источниках энергии, о геологоразведке. У Казахстана, например, нет технологий, которые бы позволяли бурить на Каспии, разрабатывать нефтяные месторождения, — отметил эксперт.

Он добавил, что в этом страна привязана к американским и европейским технологиям. По словам специалиста, США довольно много инвестировали в энергетическую область Казахстана.

— Это составляет существенную часть экономики. Страна будет дружить с США так же, как и с другими государствами региона. У Казахстана, как и у других стран Центральной Азии, нет таких геополитических амбиций, всё поставлено на торговлю. При этом не стоит рассматривать это как западное влияние или угрозу российским интересам, — подытожил аналитик.

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