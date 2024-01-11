Выше «потолка»: США снова импортируют российскую нефть

В октябре 2023 года Россия возобновила экспорт нефти в США — 36,8 тыс. баррелей нефти реализовано за $2,7 млн. В ноябре последовала новая закупка — объемом 9,9 тысяч баррелей на сумму $0,75 млн. Таким образом, США закупили нефть у России по $74-76 за баррель, выяснили аналитики РИАН на основе данных официальной американской статистики. Между тем, действующий потолок цен $60 за баррель не был отменен властями США. Почему это стало возможным в условиях действия антироссийских санкций и какие последствия будут иметь поставки для мировой экономики, разбирались «Известия».

Долгое молчание

Информация о том, что США импортируют нефтепродукты, имеющие российское происхождение, появилась в западной прессе еще в прошлом году. В ноябре 2023 года издание The Washington Post опубликовало статью «Запрещенная российская нефть вливается в цепь поставок Пентагона» («Forbidden Russian oil flows into Pentagon supply chain»).

Авторы статьи обратили внимание на то, что греческие НПЗ, получающие российскую нефть из Дортёлского терминала в Турции, довольно быстро адаптировались к санкциям. По данным издания, сырье шло в Дортёлский терминал после введения странами G7 потолка цен на российскую нефть в феврале 2023 года. Затем нефть отправлялась на НПЗ Motor Oil Hellas на берегу Эгейского моря, перерабатывалась и приобреталась США.

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— Ничего удивительного в том, что США приобретают российскую нефть и нефтепродукты в обход своего же собственного запрета, нет. В конце концов, российский сорт — один из самых дешевых в мире, а поэтому, как говорят американцы, «ничего личного, только бизнес». Таким образом получено еще одно подтверждение, что потолок цен на нефть — это совсем нерабочая конструкция, — комментирует аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

Что касается объемов закупок, то, по словам эксперта, если расчеты аналитиков верны, они составляют около 0,6% от среднедневного объема импорта США сырой нефти в октябре и 0,2% от среднедневного объема импорта в ноябре прошлого года.

Огласка информации о двойных стандартах США наверняка создаст прецедент и для европейских стран, поддержавших санкции, прогнозируют ряд респондентов «Известий».

— Так, Великобритания по-прежнему покупает российскую нефть, только у посредников. Возможно, что потихоньку это делают и страны ЕС, на словах отказавшиеся от российской нефти, — предполагает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

С точки зрения эксперта, для России эта политика западных стран значения не имеет, и на нефтегазовые доходы российского бюджета она тоже никак не повлияет.

Прояснилось

Благодаря действиям властей США стал очевиден истинный смысл потолка цен на нефть, полагают опрошенные эксперты. Страны Запада всегда могут подстраховаться и возобновить импорт российской нефти, при определенных ограничениях с их же стороны. Но так как США купили российскую нефть по цене в $73-76 за баррель, то есть выше потолка цен, скорее всего, они ее купили у третьих стран и, возможно, с премией — например, при посредничестве Китая или Индии, утверждает Андрей Лобода.

— При этом формально США будут продолжать сохранять санкции против российской нефти. А фактически — продолжат их обходить. Они всегда так поступали. И будут поступать дальше. Так, ранее сообщалось, что США даже не прекратили покупать нефть у Венесуэлы, хотя официально объявили эмбарго, — напоминает эксперт.

Много шума из ничего

Подобные единичные партии нефти минимальных объемов не имеют какого-либо значения как для РФ, так и для США, сходятся во мнении некоторые опрошенные эксперты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Возможно, поставки осуществлялись в погашение какой-либо существовавшей задолженности, либо речь идет о других единичных неденежных операциях или о поставках через транзитные страны. Подобные поставки могут носить единичный характер и дальше, — считает директор центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

США и ЕС сохраняют официальные санкции в отношении закупок российской нефти и нефтепродуктов, напоминает эксперт. По его мнению, речи об отмене санкционного режима не идет.

— Официально российские нефтяные компании не имеют возможность продавать нефть и нефтепродукты в эти страны. По большому счету, после ввода эмбарго происходило перераспределение потоков на мировом рынке. Долю РФ на европейском рынке заняли производители из Ближнего Востока и Норвегия, которые сокращали поставки в Азию, в то время как российская нефть замешала выбывающие объемы этих производителей на крупнейших азиатских рынках — Индии и Китае, — объясняет Салихов.

Сделку по продаже российской нефти сверхъестественным событием не считает и руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Поставка не противоречит международному законодательству — американские законы, в частности, некоторые лицензии управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), позволяют такие закупки.

Чудеса статистики

При оформлении отгрузочных документов в российских морских портах указывается страна первичного назначения. Так, дальневосточный сорт нефти Sokol в основном направляется в Японию, нефть сорта ВСТО распределяется между Индией и Китаем, а из портов Новороссийск и Усть-Луга отгружается как российская, так и казахстанская нефть, часть ее попадает в итальянский порт Аугуста, пояснила тонкости экспортных поставок к.э.н., доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС при Президенте РФ Тамара Сафонова.