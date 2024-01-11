США покупали российскую нефть выше установленного «потолка цен»

США дважды закупили нефть у России за последние полтора года, причем по цене, превышающей их «потолок цен». Такой вывод сделало «РИА Новости» в четверг, 11 января, проанализировав данные американской статслужбы.

В марте 2022 года Вашингтон официально отказался импортировать любые энергоносители с российской территории, включая нефть. Однако статистические данные показали, что 36,8 тыс. баррелей российской нефти США импортировали в октябре 2023 года. Причем стоимость покупки составила $2,7 млн. Таким образом, стоимость одного барреля нефти обошлась Вашингтону в $74.

Следующая покупка состоялась в ноябре, и объем составил 9,9 тыс. баррелей на $750 тыс. На этот раз баррель нефти американцы приобрели за $76.

При этом в США с конца 2022 года установлен «потолок цен», который составляет $60 за баррель этого энергоносителя.

Ранее, 10 января, агентство Bloomberg заявило, что Россия сохраняет рекордные темпы нефтедобычи и активно открывает новые скважины, что в очередной раз демонстрирует провал санкций Запада.

До этого, 20 декабря, министерство финансов США сообщило, что оно вместе с союзниками обновило меры по обеспечению потолка цен на нефть из России. Отмечалось, что теперь от участников цепочек поставок будет требоваться доступ к детализированным дополнительным затратам, например, на страхование и фрахт. Там отметили, что сосредоточены на повышении степени соблюдения требований и других издержек для РФ.

21 декабря группа американских конгрессменов предложила администрации США отказаться от неэффективных ценовых ограничений в отношении российской нефти и вместо этого ужесточить санкции против энергетической сферы РФ.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.