Читать по-русски: как сегодня российские издательства работают на Западе

Отечественные издательства ведут переговоры с Францией и Великобританией о выпуске в этих странах произведений современных авторов Екатерины Манойло и Аси Демишкович, узнали «Известия». Книги ведущих российских печатных домов, включая «Альпину» и «Эксмо-АСТ», доступны в странах СНГ и Западной Европы на русском языке, по всему миру купить их можно через Amazon. В этом году эксперты рассчитывают на возвращение некоторых мировых издательств в РФ, а также на появление новых — из Японии и Южной Кореи.

Полная корзинка книг

В Европе активно читают русскую литературу, и речь не только о классике, вошедшей в школьные программы всего мира. Западных любителей книг интересует современная российская проза.

— Ряд европейских государств, в первую очередь Франция и Великобритания, заинтересовались романами Екатерины Манойло, Рагима Джафарова, Аси Демишкевич. Давно и активно переводятся книги Юлии Яковлевой, они уже получили массу премий в разных странах, — рассказал «Известиям» главный редактор «Альпина Нон-фикшн» Павел Подкосов.

Самые активные страны для экспорта книг этой издательской группы — Казахстан, Белоруссия, Израиль, Узбекистан и Армения. В топе продаж литература прикладной направленности: психология, история, финансы. Это, в том числе «Пиши, сокращай 2025: как создавать сильный текст» Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой, «Чиллософия: Опыты выхода из безвыходности» Ирины Хакамады.

В европейских магазинах и маркетплейсах активно продается не только современная проза, но и наша классика, детская литература и даже учебники по русскому языку.

— В 2023 году в топе продаж были «Брак по любви» Моники Али в переводе Любви Карцивадзе, «Треска. Биография рыбы, которая изменила мир» Марка Курлански в переводе Юрия Гольдберга и «Толпа» Эмили Эдвардс в переводе Ивана Авраменко, — рассказали в издательстве «Синдбад».

Фото: notrelocus

Там отметили, что основной фокус продаж ориентирован на Россию. Но за рубежом представители печатных домов работают с небольшими партнерами, которые также покупают бестселлеры, поэтому можно предположить, что три эти произведения оказались наиболее востребованными.

В каталоге лондонского магазина Notre Locus представлено 2,2 тыс. книг, из них около 1,7 тыс. — на русском языке. Например, это практически вся серия «Азбука-Классика» издательства «Азбука»: Анна Ахматова, Белла Ахмадулина, Александр Блок, Иосиф Бродский, Павел Бажов.

В магазине Homo Sapiens (Литва) онлайн-каталога нет, а сделать заказ можно только написав письмо на почту. Покупают все: и детскую литературу, и классическую, и современную. Ассортимент полностью зависит от того, что печатается в России. Поставки еженедельные, а в библиотеке насчитывается 50 тыс. книг.

В парижском Librairie du Globe из около 5 тыс. книг почти 2 тыс. — на русском языке. В ассортименте — серия классики от «Азбуки Аттикус», «Лавр» Евгения Водолазкина (АСТ).

Русская литература есть и в сети Babel (Израиль и Германия), и в Rahva Raamat (Эстония). Каталоги в целом аналогичны указанным выше. Найти такие книги можно и на Amazon, где работает доставка по всему миру — правда, искать их придется вручную, потому что поисковый фильтр заточен на английский, французский, немецкий и испанский языки.

Взаимная книжная оттепель

Многие западные авторы и правообладатели ранее приостановили сотрудничество с Россией. Прежде всего речь о мейджорах — международной издательской группы Penguin Random House и французской Hachette Book Group. У «Эксмо-АСТ» на паузу поставлены контракты с международной компанией Macmillan и Simon&Schuster (США). Из-за этого не продлены права на книги Терри Пратчетта, и Джоанн Харрис и не выходит ряд произведений Стивена Кинга и Уильяма Фолкнера.

В целом, работать с Европой проще, чем с США и Великобританией, говорят в печатных домах. Там отмечают потепление в отношениях с некоторыми партнерами. Особенно это чувствовалось на прошедшей в 12-14 марта книжной ярмарке в Лондоне, где, по словам Павла Подкосова, присутствовали все крупные издательства России. Последние годы официального представительства страны там нет, но представители компаний приезжают в качестве посетителей.

— В полной мере возобновили сотрудничество испанские и немецкие подразделения Penguin Random House. Также некоторые из импринтов Simon&Schuster заявили о возобновлении работы, — комментирует Подкосов.

Фото: notrelocus

Вторит коллеге и глава департамента по стратегическим коммуникациям «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова. Она рассказала, что заключить сделку на книгу «Курт Кобейн. Личные дневники лидера Nirvana» помогла личная встреча российской редакции с правообладателем на одной из международных выставок.

А еще с Россией продолжают сотрудничество такие издательства, как Harper Collins Publishers (США и Великобритания), Amazon Content Services (США), Gallimard France, Wylie Agency (Великобритания). Это обладатели прав на произведения Майка Омера, Чарльза Буковски, Джона Толкина, Генри Киссинджера и Роберто Боланьо.

— По итогам 2023 года были заключены и новые контракты: с Japan Uni Agency (Япония) на книги Содзи Симады, с Entangled Publishing (США) на произведения популярной YA-писательницы жанра фэнтези Трейси Вульф, с Munhakdongne Publishing Group (Южная Корея), — отметила Екатерина Кожанова, добавив, что удалось договориться и с испанским филиалом Penguin Random House.

Бывает и так, что у издательства одно мнение по поводу работы с российским рынком, а у самого автора и его агента — другое. В этом случае компания обращается напрямую к агенту писателя, уточнили в «Синдбаде».

— Кармен Мола и Б.Э. Пэрис — наши постоянные авторы, которые сотрудничают с Россией. Переговоры по поводу этих книг были стандартными и не вызывали особых затруднений, — сказали «Известиям» в компании.

Фото: notrelocus

По оценкам экспертов книжного рынка, ввиду определенного «потепления» в отношениях с западными издательствами и правообладателями есть шансы уже в 2024 году увидеть в возвращение кого-то из мировых игроков к работе с Россией, в довесок к новым контрактам с Японией и Южной Кореей. К тому же, тренд на Азию задала еще Московская международная книжная ярмарка 2023 года, когда на стендах оказалось много китайской литературы. Тем не менее о массовом возобновлении сотрудничества с крупнейшими международными игроками пока говорить рано.