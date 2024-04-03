Про читанное — обобщение: за чем идти на ярмарку Non/fiction

Круглые столы, презентации и встречи с авторами. Сотни стендов и тысячи книг — Гостиный Двор в Москве с 4 по 7 апреля 2024 года вновь примет в своих стенах ежегодную литературную ярмарку Non/fiction. Чтобы любителям почитать на досуге не заблудиться во всём этом многообразии, «Известия» узнали у издательств, на какие их новинки стоит обратить внимание, и составили гид по нон-фикшн и художественной литературе ярмарки.

Нон-фикшн

«Толкин и его легендариум»

Ник Грум, «МИФ»

Фото: Издательство "МИФ"

Толкин — один из самых читаемых и популярных писателей столетия и считается родоначальником жанра фэнтези. Он подарил миру «Властелина колец» и «Хоббита». Исследователь и профессор Ник Грум рассказывает о рождении сказочного мира Средиземья, который давно существует не только на страницах книг, но и в кинематографе, играх и других сферах. Автор преследует цель вызвать у читателей желание познакомиться с первоисточником . На страницах — иллюстрации художника Григория Бабича.

«Разговоры с таксистами о жизни и устройстве Вселенной»

Чарльз Кокелл, «Лед»

Фото: Издательство "АСТ"

Кто хотя бы раз в жизни не вел задушевный разговор с таксистом? Люди этой профессии, кажется, могут поддержать любую тему — спорт, культура, политика, бизнес и даже космос. Астрофизик Чарльз Кокелл убедился в последнем. В книге он описал свои поездки в такси, во время которых беседовал с водителями о Вселенной, пришельцах и тайнах космоса.

«Жизнь Антона Чехова»

Дональд Рейфилд, «КоЛибри»

Фото: Издательство "Азбука-Аттикус"

Третье дополненное издание книги «Жизнь Антона Чехова» Дональда Рейфилда. В новой главе британский литературовед Дональд Рейфилд исследует слухи о существовании дочери классика . Книга поступит в продажу в первый день ярмарки, а 6 апреля автор представит работу посетителям по онлайн-связи.

«Первый: Новая история Гагарина и космической гонки»

Стивен Уокер, «Альпина нон-фикшн»

Фото: Издательство "Альпина"

Про подвиг Юрия Гагарина в культуре сказано немало. Тем не менее российскому читателю эта книга о космической гонке между Советским Союзом и США может быть интересна, во-первых, потому, что в ней представлен взгляд иностранца на нашу историю. Автор — британский писатель и кинорежиссер Стивен Уокер. Работа заняла у него 10 лет. В процессе он не раз встречался с дочерью Гагарина Еленой, женой Сергея Королева , российскими космонавтами и экспертами, непосредственными участниками события. Кроме того, в российском издании, в отличие от американского, есть предисловие от Елены Гагариной.

«От саванны до дивана: Эволюционная история кошек»

Джонатан Лосос, «Альпина нон-фикшн»

Фото: Издательство "Альпина"

«От саванны до дивана» — заголовок, перед которым едва ли смогут устоять кошатники. Написал научно-популярную, но в то же время трогательную книгу гарвардский профессор и, очевидно, большой любитель этих животных Джонатан Лосос. Он исследует эволюцию кошек от африканских степных предков, приводит любопытные факты. Например объясняет, зачем питомец приносит мертвую мышь к ногам хозяина или оставляет рядом с ним на подушке, мяукают ли кошки между собой. А еще рассказывает о том, что ждет этих животных в будущем.

«Прививка для императрицы: Как Екатерина II и Томас Димсдейл спасли Россию от оспы»

Люси Уорд, «Альпина Паблишер»

Фото: Издательство "Альпина"

Исторический нон-фикшн о зарождении практики вакцинации в России, когда Екатерина II пригласила ко двору английского врача Томаса Димсдейла, чтобы он привил ее и великого князя Павла Петровича от оспы. О том, как был реализован тайный план, рассказывает Люси Уорд — в прошлом журналист крупных изданий. Книгу она писала в разгар ковида и провела параллели между эпохой, когда вакцинация только зарождалась, и современностью.

Художественная литература

«Увидимся в августе»

Габриэль Гарсиа Маркес, АСТ: Neoclassic

Фото: Издательство "АСТ"

«Увидимся в августе» — новая и одновременно старая книга колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса, наиболее известного по роману «Сто лет одиночества». Релиз состоялся спустя целых 10 лет после его смерти. Опубликовать ранее неизданное произведение решили к 97-летию мастера его дети . Это стало подарком и для российских поклонников творчества писателя.

— На ярмарке Non/fiction будут представлены громкие зарубежные новинки. Среди них роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Увидимся в августе» (АСТ Neoclassic). Книга вышла в России одновременно со всем миром, в день мировой премьеры и в день рождения мастера. Это стало возможным благодаря многолетнему сотрудничеству с давними партнером, литературным агентством Кармен Балсельс (Испания), — сказала «Известиям» директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова.

«Женщина в огне»

Лиза Барр, Inspiria

Фото: Inspiria

Еще одна яркая зарубежная новинка — роман Лизы Барр об интригах в мире искусства для поклонников детективного жанра. Амбициозная журналистка оказывается втянута в международный скандал, разгоревшийся вокруг украденной во время Второй мировой войны картины «Женщина в огне» . Интересно, что историей заинтересовались кинематографисты — готовится экранизация с Шэрон Стоун в главной роли.

«Цикады»

Ася Володина, «Редакция Елены Шубиной»

Фото: Издательство "АСТ"

Обратная адаптация, так называемая новеллизация, когда в основе книги лежит сценарий, встречается реже. Премьера одной из таких как раз состоится на Non/fiction. Речь о романе Аси Володиной «Цикады», написанном по мотивам одноименного сериала . Цифровой релиз драмы Евгения Стычкина состоялся в октябре 2023 года. Книга вышла через месяц, но тогда только в электронном и аудиоформате, а на ярмарке впервые представят печатную версию.

«Цикады» — история в духе популярного испанского сериала от Netflix «Элита». Вечеринка, которую устроили старшеклассники, заканчивается убийством, а его расследование раскрывает много личных проблем и тай н. Автор книги предложила свой взгляд на историю героев и переработала некоторые идеи и мотивы.

«Пурпурная сеть»

Кармен Мола, «Синдбад»

Фото: Издательство "Синдбад"

Главная новинка издательства «Синдбад» на предстоящей ярмарке Non/fiction. Это вторая книга из серии детективов об инспекторе полиции Элене Бланко. Первая называется «Цыганская невеста». Любопытно, что автор Кармен Мола — мистификация. Под этим псевдонимом скрывается целый испанский коллектив — трое мужчин, писателей и сценаристов.

— Если не знать о том, что книги написаны мужчинами, то вряд ли об этом догадаешься: женские персонажи в них представлены особенно интересно. Вся серия детективов о делах инспектора Элены Бланко — попытка заглянуть в бездну человеческой души и исследовать корни зла человеческой природы , — поделилась с «Известиями» pr-менеджер издательства «Синдбад» Екатерина Мещерякова.

«Это безумие»

Теодор Драйзер, АСТ: Neoclassic

Фото: Издательство "АСТ"

Это произведение Теодор Драйзер считал самым личным. В основу легли воспоминания о наиболее ярких отношениях. В России книга выходит впервые.

— Она публиковалась по частям на страницах журнала «Херст Интернешнл-Космополитен» c февраля по июль 1929 года и никогда не выходила и не переиздавалась в США в формате книги , — рассказала «Известиям» Екатерина Кожанова из «Эксмо-АСТ».

На русском языке книга вышла в переводе литературоведа Александра Ливерганта, который и подал идею издать ее.

«Песнь пророка»

Пол Линч, «Иностранка»

Фото: Издательство "Азбука-Аттикус"