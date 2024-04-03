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Белый дом оценил данные о передаче НАТО координации помощи Украины

США: данные о передаче НАТО координации помощи Киеву являются гипотетическими
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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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Информация о возможной передаче НАТО координации помощи Украине представляет собой предварительные обсуждения и гипотетические заключения. Об этом 3 апреля заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

По его словам, сообщения об увеличении роли НАТО являются обсуждениями, которые ведут союзники Вашингтона по альянсу.

«Президент [США Джо Байден] верит, что это лидерство остается жизненно важным, и он уверен, что мы сможем продолжить демонстрировать данное лидерство», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной передачи полномочий в помощи Украине альянсу.

Назло Трампу: НАТО может начать координировать помощь Украине вместо США
Западные страны задумались над пересмотром механизма распределения военных поставок Киеву

Ранее в этот день газета Politico сообщала, что НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине вместо США из-за возможного переизбрания бывшего американского президента Дональда Трампа. По мнению авторов предложения, в этом случае военные поставки Киеву будут защищены от перемен во власти в ЕС и США.

Также в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости сделать военные поставки НАТО Украине обязательными, а не добровольными.

Накануне, 2 апреля, СМИ сообщили о намерении альянса создать фонд в размере $108 млрд для закупок оружия Киеву. При этом официальных подтверждений информации от организации нет, а сам фонд должен быть одобрен всеми участниками НАТО. Есть высокая вероятность, что до июля в предложение будут внесены изменения.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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