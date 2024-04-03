Реклама
Прямой эфир
Общество
РКК собрал более 1,5 млрд рублей на помощь семьям погибших и пострадавших в «Крокусе»
Авто
Мишустин указал на шансы России создать хороший электромобиль
Спорт
Лыжник Большунов выиграл гонку преследования в финале Кубка России
Политика
Зампостпреда РФ при ОБСЕ указал на утрату НАТО миротворческой силы
Экономика
Мишустин назвал среднюю зарплату в России
Общество
Путин указал на необходимость связать Сахалин с материковой частью РФ мостом
Мир
В Кремле оценили возможность визита Путина на саммит G20 в Бразилию
Мир
Посол в РФ не исключила риск атак Ирана на израильские диппредставительства
Культура
Ирине Пеговой присвоили звание народной артистки России
Мир
Медики реанимировали одного из пострадавших после удара молнии в Японии
Мир
СМИ сообщили подробности об устроившем стрельбу в финской школе подростке
Мир
СМИ сообщили о выделении странами ЕС миллиардов евро АПК на фоне протестов фермеров
Происшествия
Пострадавшая при обстреле ВСУ жительница Курской области скончалась в больнице
Экономика
Эксперт спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ в апреле на уровне 16%
Мир
Финляндия отправит Украине 23-й пакет военной помощи на €188 млн
Мир
На Западе признали превосходство РФ над союзниками Украины в снаряжении

Эксперты из США рассказали о пользе употребления овощей перед углеводами

Доктор Шукла: употребление курицы и салата до хлеба снижает скачки сахара
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты по питанию рассказали о пользе употребления продуктов в определенном порядке. Специалисты утверждают, что в первую очередь «полезнее» есть овощи, во вторую — белки и жиры, а в третью — углеводы. Как пишет американская газета The New York Times 2 апреля сторонники данного метода утверждают, что такая последовательность должна значительно снизить скачки сахара в крови, а значит, уменьшить тягу к еде, усталость и риски для здоровья, такие как диабет II типа.

Например, в обзоре 2023 года, состоявшем из 11 исследований, ученые пришли к выводу, что у людей, которые откладывали богатые углеводами продукты на конец трапезы, после овощей и белков, уровень сахара в крови был значительно ниже, чем если бы они ели их вначале.

Доктор Альпана Шукла, врач и исследователь из магистратуры Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке, которая занималась изучением данной темы, в 2019 году с коллегами провела эксперимент. Специалисты попросили людей с преддиабетом в течение трех дней есть курицу-гриль без кожи, салат и чиабатту в трех разных порядках: один день — чиабатту, затем курицу и салат через 10 минут; второй — курицу и салат, затем чиабатту; третий — салат, затем курицу и чиабатту.

Исследователи измеряли уровень сахара в крови участников непосредственно перед едой и каждые 30 минут в течение трех часов после каждого приема пищи. Они обнаружили, что, когда испытуемые ели курицу и салат до хлеба, скачки сахара в крови после еды были примерно на 46% ниже, чем когда они ели сначала хлеб.

Шукла полагает, что это может быть связано с тем, что употребление жиров, клетчатки и белков в первую очередь задерживает опорожнение желудка, что может замедлить всасывание сахаров из углеводов в кровь.

Барбара Эйхорст из Американской диабетической ассоциации, считает, что людям с диабетом II типа или преддиабетом имеет смысл употреблять овощи и белки в первую очередь во время еды, поскольку в отличие от углеводов овощи и белки не превращаются быстро в сахар и не вызывают резких скачков глюкозы в крови. В свою очередь, Никола Гуэсс, клинический диетолог и исследователь из Оксфордского университета, заявила, что для людей с диабетом II типа эффект от соблюдения данного принципа питания можно сравнить с действием некоторых лекарств от диабета. Однако на эту тему всё же необходимо провести дополнительные исследования.

Исследования также показали, что употребление углеводов в последнюю очередь может снизить скачки сахара и в крови у людей, которые диабетом не страдают. Однако здоровым людям обычно не рекомендуют контролировать уровень сахара в крови таким образом. Тем не менее, поскольку белки, жиры и богатые клетчаткой овощи перевариваются дольше, чем простые углеводы, откладывание углеводов на потом может помочь людям дольше чувствовать себя сытыми, считает доктор Доменико Трико, доцент кафедры внутренней медицины в Пизанском университете в Италии.

Исследования также показывают, что такой способ питания может стимулировать кишечник вырабатывать больше гормона сытости, называемого глюкагоноподобным пептидом 1, или GLP-1. Действие данного гормона раскрывает лекарство от диабета Ozempic.

«GLP-1 замедляет пищеварение и посылает сигнал мозгу, что вы не голодны», — объясняет доктор Виджая Сурампуди, эндокринолог из UCLA Health.

Эксперты добавили, что, хотя последовательность приемов пищи и является одной из многих стратегий здорового питания, не стоит на ней зацикливаться слишком серьезно. Так как подобные диетические тенденции иногда могут приводить и к расстройству пищевого поведения.

В нездоровом теле: ожирение и диабет становятся болезнями молодости
Профилактику этих проблем следует начинать с детского возраста, уверены эксперты

Ранее, 2 апреля, врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина рассказала «Известиям», каким должен быть идеальный завтрак для продуктивного рабочего дня, а также предложила три полезных варианта. При этом она обратила внимание на то, что с точки зрения пользы для организма лучше съесть целый фрукт, чем выпить свежевыжатый сок. А в качестве полезной альтернативы кофе можно использовать цикорий или куркуму-латте.

В октябре минувшего года врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», к. м. н. Оксана Михалева рассказала «Известиям», что самый опасный ужин в плане риска набора веса — это тот, который содержит много жира, углеводов и соли. В частности, это жареное мясо с картошкой или запеченное мясо по-французски.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024