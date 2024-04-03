Эксперты из США рассказали о пользе употребления овощей перед углеводами

Эксперты по питанию рассказали о пользе употребления продуктов в определенном порядке. Специалисты утверждают, что в первую очередь «полезнее» есть овощи, во вторую — белки и жиры, а в третью — углеводы. Как пишет американская газета The New York Times 2 апреля сторонники данного метода утверждают, что такая последовательность должна значительно снизить скачки сахара в крови, а значит, уменьшить тягу к еде, усталость и риски для здоровья, такие как диабет II типа.

Например, в обзоре 2023 года, состоявшем из 11 исследований, ученые пришли к выводу, что у людей, которые откладывали богатые углеводами продукты на конец трапезы, после овощей и белков, уровень сахара в крови был значительно ниже, чем если бы они ели их вначале.

Доктор Альпана Шукла, врач и исследователь из магистратуры Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке, которая занималась изучением данной темы, в 2019 году с коллегами провела эксперимент. Специалисты попросили людей с преддиабетом в течение трех дней есть курицу-гриль без кожи, салат и чиабатту в трех разных порядках: один день — чиабатту, затем курицу и салат через 10 минут; второй — курицу и салат, затем чиабатту; третий — салат, затем курицу и чиабатту.

Исследователи измеряли уровень сахара в крови участников непосредственно перед едой и каждые 30 минут в течение трех часов после каждого приема пищи. Они обнаружили, что, когда испытуемые ели курицу и салат до хлеба, скачки сахара в крови после еды были примерно на 46% ниже, чем когда они ели сначала хлеб.

Шукла полагает, что это может быть связано с тем, что употребление жиров, клетчатки и белков в первую очередь задерживает опорожнение желудка, что может замедлить всасывание сахаров из углеводов в кровь.

Барбара Эйхорст из Американской диабетической ассоциации, считает, что людям с диабетом II типа или преддиабетом имеет смысл употреблять овощи и белки в первую очередь во время еды, поскольку в отличие от углеводов овощи и белки не превращаются быстро в сахар и не вызывают резких скачков глюкозы в крови. В свою очередь, Никола Гуэсс, клинический диетолог и исследователь из Оксфордского университета, заявила, что для людей с диабетом II типа эффект от соблюдения данного принципа питания можно сравнить с действием некоторых лекарств от диабета. Однако на эту тему всё же необходимо провести дополнительные исследования.

Исследования также показали, что употребление углеводов в последнюю очередь может снизить скачки сахара и в крови у людей, которые диабетом не страдают. Однако здоровым людям обычно не рекомендуют контролировать уровень сахара в крови таким образом. Тем не менее, поскольку белки, жиры и богатые клетчаткой овощи перевариваются дольше, чем простые углеводы, откладывание углеводов на потом может помочь людям дольше чувствовать себя сытыми, считает доктор Доменико Трико, доцент кафедры внутренней медицины в Пизанском университете в Италии.

Исследования также показывают, что такой способ питания может стимулировать кишечник вырабатывать больше гормона сытости, называемого глюкагоноподобным пептидом 1, или GLP-1. Действие данного гормона раскрывает лекарство от диабета Ozempic.

«GLP-1 замедляет пищеварение и посылает сигнал мозгу, что вы не голодны», — объясняет доктор Виджая Сурампуди, эндокринолог из UCLA Health.

Эксперты добавили, что, хотя последовательность приемов пищи и является одной из многих стратегий здорового питания, не стоит на ней зацикливаться слишком серьезно. Так как подобные диетические тенденции иногда могут приводить и к расстройству пищевого поведения.

Ранее, 2 апреля, врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина рассказала «Известиям», каким должен быть идеальный завтрак для продуктивного рабочего дня, а также предложила три полезных варианта. При этом она обратила внимание на то, что с точки зрения пользы для организма лучше съесть целый фрукт, чем выпить свежевыжатый сок. А в качестве полезной альтернативы кофе можно использовать цикорий или куркуму-латте.

В октябре минувшего года врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», к. м. н. Оксана Михалева рассказала «Известиям», что самый опасный ужин в плане риска набора веса — это тот, который содержит много жира, углеводов и соли. В частности, это жареное мясо с картошкой или запеченное мясо по-французски.