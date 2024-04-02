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Диетолог назвала полезные варианты завтрака для продуктивного рабочего дня

Диетолог Неудахина: завтрак должен содержать белки, углеводы и полезные жиры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина 2 апреля рассказала «Известиям», каким должен быть идеальный завтрак для продуктивного рабочего дня, а также предложила три полезных варианта.

Как отметила Неудахина, завтрак помогает активизировать мозг — улучшает концентрацию, повышает продуктивность, а также снижает вероятность переедания в течение дня. При этом она подчеркнула, что если человек не привык завтракать и ему комфортно без этого приема пищи, то не стоит нагружать организм. Главное, на что нужно ориентироваться в питании, — чувство голода и насыщения.

«Идеально, если завтрак сбалансирован: включает белки, сложные углеводы и полезные жиры. Белки надолго утоляют чувство голода и помогают чувствовать ощущение бодрости. Сложные углеводы служат основным источником энергии и положительно влияют на умственную деятельность. Здоровые жиры, такие как орехи, семена, авокадо или растительные масла в качестве заправки салатов, важны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Также к завтраку стоит добавлять порцию овощей или фруктов для получения необходимых организму витаминов, микроэлементов и клетчатки», — посоветовала врач.

При этом она обратила внимание на то, что с точки зрения пользы для организма лучше съесть целый фрукт, чем выпить свежевыжатый сок. А в качестве полезной альтернативы кофе можно использовать цикорий или куркуму-латте.

Для расчета порций белков, углеводов и жиров врач рекомендовала пользоваться «правилом тарелки» — тарелка 22–23 см в диаметре мысленно делится на три части, где 1/2 — это овощи и фрукты, 1/4 — это белки, а 1/4 — сложные углеводы.

«Если предстоит силовая тренировка, то завтрак накануне должен содержать достаточно белка, чтобы были силы для занятия и субстрат для построения мышц. Врач напомнил, что высоким содержанием белка обладают мясо, рыба, морепродукты, творог, сыр, яйца, соя, бобовые», — подчеркнула специалист.

Она также предложила три вида полезных завтраков. Первый — омлет с салатом из свежих овощей и тосты из цельнозернового хлеба с фруктовым джемом. Второй — сэндвич с куриной грудкой, листьями салата, сливочным сыром и томатами и фруктово-ягодный боул с заправкой из греческого йогурта. Третий — творог или творожная запеканка с ягодами и орехами, салат из запечённой тыквы с сыром фета.

По данным «СберМаркета», чтобы приготовить омлет с салатом из свежих овощей, а также тосты из цельнозернового хлеба с фруктовым джемом на две порции, понадобятся четыре куриных яйца, 100 мл молока, 200 г помидоров, 150 г огурцов, 25 г сладкого перца, 50 г листьев салата, 50 мл оливкового масла, 25 г фруктового джема, 50 г цельнозернового хлеба. Стоимость завтрака — 307 рублей.

Для приготовления завтрака из творога с ягодами и орехами, а также из салата из тыквы с сыром фета на 2 порции потребуются 150 г творога, 100 г быстрозамороженной голубики, 20 г орехов, 50 г рукколы, 200 г тыквы, 100 г сыра фета, 50 мл оливкового масла. Стоимость такого варианта блюда составит 336 рублей.

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В октябре минувшего года врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к. м. н. Оксана Михалева рассказала «Известиям», что самый опасный ужин в плане риска набора веса — это тот, который содержит много жира, углеводов и соли. В частности, это жареное мясо с картошкой или запеченное мясо по-французски.

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