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СК возбудил дело о халатности после ДТП на ж/д переезде под Ярославлем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц Северной железной дороги после ДТП с автобусом на железнодорожном переезде в Ярославской области, в результате которого погибли семь человек. Об этом 3 апреля сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

«Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Северной железной дороги, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 1 апреля к исполнению обязанностей дежурного по железнодорожному переезду был незаконно допущен монтер третьего разряда, который не прошел обучение для выполнения этих обязанностей.

Работа следственной группы на месте происшествия продолжается. Назначены экспертизы, проводятся допросы очевидцев.

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Смертельное ДТП произошло в селе Берендеево Ярославской области 1 апреля. Рейсовый автобус попал под поезд на регулируемом переезде, погибли шесть пассажиров и водитель. Также сообщалось, что пострадал машинист.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования гибели людей.

2 апреля правоохранители задержали монтера пути, который исполнял обязанности дежурного по железнодорожному переезду. Медицинское освидетельствование показало, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, компания «Российские железные дороги» (РЖД) приняла решение выплатить по 3 млн рублей родственникам погибших. Пресс-служба РЖД уточнила, что холдинг оказывает всестороннее содействие следствию для установления всех обстоятельств трагедии.

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