РЖД выплатит родственникам погибших в ДТП в Ярославской области по 3 млн рублей

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) приняла решение выплатить по 3 млн рублей родственникам погибших в ДТП с автобусом на железнодорожном переезде в Ярославской области. Об этом 2 апреля сообщил холдинг в своем Telegram-канале.

«Искренне соболезнуем родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области. Приняли решение выплатить родственникам по 3 млн рублей», — говорится в публикации РЖД.

В компании уточнили, что она оказывает всестороннее содействие следствию для установления всех обстоятельств трагедии.

Смертельное ДТП произошло в селе Берендеево Ярославской области 2 апреля. Рейсовый автобус попал под поезд на регулируемом переезде, погибли семь человек. Также сообщалось, что пострадал машинист.

Как стало известно позднее, диспетчер железнодорожного переезда находился на посту в нетрезвом состоянии. Это стало причиной трагедии. Он допустил автобус к путям, подняв шлагбаум для въезда и подав разрешительные сигналы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования гибели людей.