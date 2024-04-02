Пьяного монтера пути задержали после ДТП на ж/д переезде под Ярославлем

Правоохранители задержали монтера пути после ДТП с автобусом на железнодорожном переезде в Ярославской области, он был пьян. Об этом 2 апреля сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Задержан монтер пути, исполняющий обязанности дежурного по железнодорожному переезду. Мужчине проведено медицинское освидетельствование, по результатам которого установлено алкогольного опьянение. Следователями и следователями-криминалистами установлено, что при срабатывании автоматического устройства заграждения переезда при приближающемся поезде, мужчина принудительно опустил их, тем самым освободив проезд автобусу», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.

Уточняется, что следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанному.

Днем ранее глава региона Михаил Евраев также сообщал, что диспетчер железнодорожного переезда находился на посту в нетрезвом состоянии.

Смертельное ДТП произошло в селе Берендеево Ярославской области 1 апреля. Рейсовый автобус попал под поезд на регулируемом переезде, погибли семь человек. Также сообщалось, что пострадал машинист.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования гибели людей.

Кроме того, компания «Российские железные дороги» (РЖД) приняла решение выплатить по 3 млн рублей родственникам погибших. Пресс-служба РЖД уточнила, что холдинг оказывает всестороннее содействие следствию для установления всех обстоятельств трагедии.