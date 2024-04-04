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Приметы на Благовещение Пресвятой Богородицы — что можно и нельзя делать

Православным рассказали, что можно и нельзя делать на Благовещение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Православные верующие 7 апреля отметят Благовещение Пресвятой Богородицы — праздник со светлым смыслом, который также ассоциируется с расцветом природы и наступлением теплых дней. В народе сложилось немало традиций и поверий, связанных со знаменательным днем. «Известия» освещают для читателей приметы и традиции торжества.

Благовещение Пресвятой Богородицы 2024 — что нужно сделать перед праздником

Праздник Благовещения традиционно считается временем света и очищения, поэтому полагается подготовить свое жилище — убраться, выбросить ненужные вещи, наполнить дом свежестью.

Торжество выпадает на период Великого поста, поэтому перед ним необходимо соблюдать ограничения в еде, предаваться молитвам и избегать шумных развлечений.

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С 18 марта у православных начнется самый длительный и строгий пост

Также ко всем крупным православным праздникам лучше подходить, предварительно раздав долги.

Благовещение Пресвятой Богородицы 2024 — что можно и нельзя делать

По случаю двунадесятого праздника допускаются послабления в пост — можно есть блюда из рыбы. При этом мясные продукты, молоко и яйца всё еще под запретом.

Благовещение считается днем, с которого можно начинать посевные работы, однако в праздник лучше не нагружать себя физическим трудом и обременительными обязанностями. Девушкам запрещается шить, вязать и плести.

В день светлого праздника нельзя вступать в конфликты и ссоры с близкими и окружающими. Нужно нести людям «благую весть» — навещать родных и друзей, обсуждать позитивные новости. Также приветствуются занятия волонтерством и благотворительностью.

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Считается, что на Благовещение нельзя надевать новые, недавно купленные или сшитые вещи — иначе они быстро износятся и придут в негодность.

Благовещение Пресвятой Богородицы 2024 — приметы

По погоде на Благовещение принято судить, какой будет Пасха: если праздничный день погожий и солнечный, то и на Христово Воскресение ожидается безоблачный день. А вот внезапный снег в апрельский день сулит не только пасмурную Пасху, но и в целом частые осадки в течение года.

Радуются в народе прилету птиц с далеких краев. Это означает, что лето и тепло не за горами. А увиденные ласточки считаются прямыми вестниками весны.

Ветреная погода обещает богатый урожай, небольшой дождь — много грибов, а сильный ливень — орехов.

4 апреля в России отмечают народный праздник Василий Теплый, а православная церковь чтит память священномученика Василия Анкирского. «Известия» рассказывают читателям о приметах и традициях знаменательного дня.

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