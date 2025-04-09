Католическая Пасха – 2025: когда, кто и где отмечает, отличие от православной

Пасха является самым большим и почитаемым торжеством богослужебного года для всего христианского мира. Католики и православные празднуют воскрешение Иисуса Христа как победу жизни над смертью. В 2025 году католическая и православная Пасха приходятся на один и тот же день, 20 апреля. Подробнее о том, почему даты Пасхи у православных и католиков не совпадают, а также как подготовиться и встретить этот день, — в материале «Известий».

Католическая Пасха – 2025: история праздника 20 апреля

Пасха, или Светлое Христово Воскресение — самый главный и древний христианский праздник. Он символизирует победу жизни над смертью и жертву ради спасения людей от первородного греха. Протоиерей Игорь Фомин в беседе с журналом «Фома» именует Пасху как торжество из торжеств. Ведь в этот день верующие каждый раз заново вспоминают Воскресение Иисуса Христа — центральное событие в церковном учении, о котором повествуют все четыре евангелиста.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Главный христианский праздник восходит к древнеиудейскому празднику «Песах», связанному с исходом евреев из египетского плена и принесением в жертву агнца. Предание об исходе является фундаментом иудаизма.

Согласно Ветхому Завету, евреи жили в Египте более 400 лет, пока однажды их численность не превысила местное население. Тогда фараон повелел обратить евреев в рабство, а всех новорожденных убить. Однако одного из них, будущего освободителя Моисея, удалось спасти. Повзрослев, Моисей пришел к фараону с просьбой отпустить его людей, однако повелитель отказался. После этого, согласно Библии, в виде наказания на страну были ниспосланы 10 казней египетских, которые принесли голод и неурожай. В последнюю ночь должны были погибнуть все египетские первенцы. Чтобы та же участь не постигла еврейские семьи, необходимо было принести в жертву ягненка.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Хотя христианская Пасха имеет те же корни, значение праздника сильно отличается. Если Песах празднуется как освобождение евреев от рабства, то Пасха связана с воскресением Иисуса Христа из мертвых. Понимание первой пасхальной жертвы описано апостолом Павлом в Первом послании к коринфянам. Как пишет апостол Павел: «Пасха наша, Христос, заклан за нас». Данными словами ученик провозглашает Иисуса новозаветным агнцем.

Пасха у католиков и православных в 2025 году: какого числа, в каких странах отмечают

Православные, католики, протестанты и представители армянской церкви отмечают главный христианский праздник в разное время, но иногда даты празднования совпадают. Так будет и в 2025 году, когда католики и православные отметят самый главный праздник 20 апреля.

Расхождение связано с календарями, которыми пользуются концессии. Так, католическая церковь сверяет даты по григорианскому календарю, а православные пользуются юлианским. Важным моментом для православных считается схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи, в Великую субботу. Католики же относятся к ежегодному действу нейтрально или скептически. Однако этим различия в традициях католической и православной Пасхи не ограничиваются.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Чем отличается католическая Пасха от православной? Великий пост в православной традиции считается одним из самых строгих и продолжительных. В течение 48 дней верующие посвящают время молитвам и покаянию, воздерживаются от пищи животного происхождения, а также громких развлечений . Подобные ограничения призваны напомнить о поступке Иисуса Христа, который 40 дней постился в пустыне, прежде чем начать проповедовать.

Приверженцы католицизма держат пост 46 дней, из них на строгий пост приходится всего три дня: Пепельная среда (начало поста) и два дня Триденствия — Страстная пятница и Великая суббота. В остальные дни католикам разрешается употреблять в пищу яйца, молочные продукты и рыбу. Ограничения на развлечения также не типичны для западной традиции, в период поста верующие могут танцевать, петь, ходить в гости, заниматься любимым хобби. При этом необходимо больше сосредоточиться на молитве, покаянии и милосердии.

В 2025 году Великий пост у православных начинается 3 марта и заканчивается 19 апреля (48 дней). Католики держат предпасхальный пост с 5 марта по 19 апреля (46 дней).

На на этом отличия не заканчиваются.

Главным украшением стола на православной Пасхе является сладкий кулич с изюмом, политый белой глазурью или посыпанный сахарной пудрой. Также при подготовке к Светлому воскресенью принято окрашивать куриные яйца. Изначально применялись оттенки красного, как напоминание о крови Христовой. Сейчас же используют все цвета.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

На Западе праздник ассоциируется преимущественно с шоколадными яйцами и пасхальным зайцем — символом плодородия и возрождения. Он каждый год дарит детям угощения, плюшевые игрушки и небольшие сувениры. Вместо привычного нам «чоканья яйцами», на Западе популярна игра под названием «Поиск яиц». Смысл заключается в том, что родители прячут разноцветные пластиковые яйца со сладостями, а дети с удовольствием ищут их и собирают в корзинку.

Почему в 2025 году католическая и православная Пасха вместе? Даты Пасхи для обоих христианских конфессий вычисляются с помощью пасхалий — специальной системы расчета, определяющей дни празднования на много лет вперед.

Православные и католики празднуют Пасху в разные дни почти четыре с половиной века, изредка даты празднования совпадают. Это происходит потому, что православные христиане и католики византийского обряда в подсчете даты руководствуются александрийской пасхалией и юлианским календарем, созданным еще при Юлии Цезаре в 45 году до н.э. Западные же христиане берут за основу григорианский календарь, который был введен в 1582 году папой римским Григорием XIII. Следовательно, отсчет ведется от разных дат, в обоих случаях это первое воскресенье после весеннего новолуния. Чаще всего католики и православные отмечают Пасху с разницей в неделю, но случается как разрыв в месяц, так и полное совпадение дат.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Теолог, католик византийского обряда и учредитель портала «Христианская Россия» Кирилл Белоусов отметил, что обе традиции расчета даты праздника уходят корнями в первые века христианства, когда Пасха праздновалась в память исхода избранного народа из Египта. Изначально на Западе праздник отмечали в первое воскресенье после еврейского Песаха, а после григорианской реформы ХVI века католическая Пасха перестала напрямую зависеть от иудейской.

— Тем не менее возможно пересечение дат по сложному стечению обстоятельств, связанных с лунным календарем и весенним равноденствием. Так, в 2025 году христиане обоих конфессии будут справлять великий праздник 20 апреля, поясняет эксперт.

Католическая Пасха – 2025: традиции, приметы, запреты

Большинство традиций Пасхи у католиков и христиан совпадают. Общим для представителей обеих конфессий является красное яйцо. Перед праздником верующие красят яйца с помощью луковой шелухи и других техник, обмениваются ими с близкими. На праздничном столе католиков можно встретить шоколадные фигурки и сладости, которые, как правило, предназначены для самых маленьких.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Особым символом в западной традиции является пасхальный кролик. Этот персонаж, подобно Санта Клаусу, приносит угощения только послушным и добрым детям. В преддверии праздника улицы европейских городов украшаются изображениями пасхального зверька.

В некоторых странах в честь торжества работникам дают дополнительные выходные. Их используют, чтобы провести время с семьей, поскольку Пасха — это повод собрать родных и близких вместе. Кроме того, многие христиане предпочитают в пасхальное воскресенье посещать церковные службы.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев